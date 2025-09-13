Andalucía adapta las revisiones del Programa del Niño Sano a los nuevos problemas de salud

Los niños andaluces, desde que nacen y hasta que tienen de 12 a 14 años, se benefician de 12 controles individuales más exhaustivos para prevenir, detectar y evaluar distintos aspectos relacionados con la salud de estos menores. La Consejería de Salud y Consumo acaba de actualizar los contenidos del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (Psiaaa), en el marco del Plan Estratégico de Salud de la Infancia y la Adolescencia 2023-27. Con esta actualización, disponible en la web https://si.easp.es/psiaa/, el Gobierno regional asegura que pretende la mejora continua de las intervenciones preventivas, promocionales y asistenciales que realizan los profesionales, dirigidas a la población infantil y adolescente.

Desde su aprobación, hace más de diez años, este Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía constituye el eje vertebrador para la detección precoz de problemas de salud y la articulación de flujos y derivaciones hacia otros recursos especializados, como la atención temprana, la salud mental infanto-juvenil o especialidades médicas.

Atención individualizada

El programa contempla un seguimiento evolutivo, a través de esas 12 visitas programadas, en las que se llevan a cabo cribados, evaluaciones del desarrollo infantil y de su estado de salud, consejos para la promoción del bienestar y la salud, intervenciones comunitarias y actividades grupales de promoción y prevención. Esos cribados incluyen la detección precoz, por ejemplo, de enfermedades metabólicas congénitas (mediante la prueba del talón); supervisión del crecimiento físico y desarrollo puberal; cribado y prevención del sobrepeso y la obesidad; prevención del raquitismo y del déficit de yodo; salud bucodental; cribado de la displasia evolutiva de cadera; detección precoz de anomalías en el desarrollo del aparato locomotor; cribado de la ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción; detección precoz de hipoacusia infantil; evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo; detección precoz de trastornos del lenguaje y del aprendizaje, entre otros propósitos.

Las revisiones del Niño Sano en la sanidad pública andaluza comienzan desde el nacimiento. / CÓRDOBA

La novedad actual es que este programa se ha revisado, con la participación de un grupo amplio y multidisciplinar de profesionales y expertos, e incluye un total de 32 temas clave, como la promoción de la lactancia materna, consejos sobre actividad física y fotoprotección, la evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo, la valoración del riesgo psicosocial, la salud mental infantil y adolescente, prevención y detección del uso problemático de pantallas y nuevas tecnologías o el protocolo sanitario frente a la violencia en la infancia y adolescencia, entre otros.

Otros aspectos que son evaluados en estas revisiones son la alimentación en el periodo que va de los 4 a los 24 meses y de los 2 a los 18 años, así como asesoramiento sobre comedores escolares, tabaquismo pasivo, consejos sobre el sueño; prevención del síndrome de muerte súbita del lactante, prevención de accidentes; higiene corporal; promoción del buen trato (parentalidad positiva y apego seguro); atención a la sexualidad (salud afectivo-sexual y reproductiva); uso responsable de los medicamentos o prevención y detección del consumo de alcohol, tabaco y drogas

Colaboraciones

Entre los expertos que han colaborado en la actualización del programa están, destaca la Consejería de Salud, especialistas en pediatría, medicina de familia, enfermería, trabajo social y psicología, pertenecientes a las sociedades profesionales correspondientes, AndApap, Asanec, SPS y Trabajo social y salud.

Según la Consejería, el programa recoge las nuevas evidencias científicas, los nuevos retos de salud infantil y los cambios acaecidos en las estructuras familiares y en los contextos sociales. Además, destaca la fuerte incorporación de contenidos para la promoción de la parentalidad positiva y la definición de actividades de promoción de salud en encuadres grupales y entornos comunitarios.

Si el Programa del Niño Sano detecta algún problema se deriva al menor al recurso necesario. / AJGONZALEZ

Los 12 controles establecidos entre los 0 y 14 años por la sanidad pública andaluza son llevados a cabo por matronas, enfermeras y pediatras. Dichas supervisiones comienzan desde el periodo de gestación y continúan justo en l a primera semana del nacimiento.

El siguiente examen se lleva a cabo durante los 15 días y primer día de vida del bebé y luego están fijados a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses, 15 meses, 2 años, 3-4 años, 6 años, 9-años y 12-14 años.

Programa referente

El popularmente conocido como Programa del Niño Sano también existe en otras comunidades autónomas del país. Sin embargo, la Consejería de Salud destaca que el programa andaluz es referente por su diseño integral, el alcance de sus objetivos (12 controles hasta los 12-14 años), las propuestas de promoción de parentalidad positiva (proyecto Apego) y el diseño de actividades grupales y comunitarias (https://si.easp.es/psiaa/actividades/actividades-grupales-y-comunitarias/), así como el compromiso con la participación interdisciplinar (pediatría, enfermería infanto-adolescente, trabajo social).

La Consejería recalca a su vez que «se ha dotado además de un completo sistema de registro (gestor de informes) que facilita el seguimiento de indicadores. Y también está contemplado en el banco de objetivos del contrato-programa de Servicio Andaluz de Salud».

Abuso de las pantallas

Uno de los aspectos que se evaluarán durante las revisiones que contempla el Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía para los niños de 0 a 12-14 años es una problemática que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, como es el abuso de las pantallas y otros dispositivos móviles durante la infancia y adolescencia.

Un niño, solo en su habitación delante de una pantalla. / José Luis Roca

Según la Consejería de Salud, esta situación se trabaja en coordinación con otros planes y estrategias distintos, al margen del Programa de Salud infantil, como son la Estrategia de Vida saludable, Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones, promoción de salud en el entorno escolar, entre otros. En la actualización del Programa de Salud Infantil se ha tenido en cuenta, recalca la Consejería de Salud, el Plan de Atención Social en Salud; el protocolo sanitario frente a la violencia en la infancia y la adolescencia; el proyecto intersectorial que coordina la Consejería sobre detección de experiencias adversas en la infancia o el proyecto contemplado en el Plan Estratégico de Salud de la infancia y la Adolescencia 2023-2027 para el desarrollo de unidades de Pediatría Social.

También se ha tenido en cuenta a la Red Sabia, una red para la formación sanitaria frente a la violencia en la infancia, en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública y la participación en la implementación de la Garantía Infantil Europea (GIE), una recomendación del Consejo de la Unión Europea, que en España se denomina Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030

