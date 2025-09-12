La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El 25º aniversario de Caja Rural del Sur, la aparición de aves muertas en Aguilar y oros puntos de la provincia y la visita de la ministra de Defensa a la BRI X centran la información vespertina
Los principales motores económicos de la provincia han destacado este viernes el crecimiento industrial que experimenta la provincia en los últimos años y han asegurado que "Córdoba está de moda". Han hecho estas declaraciones en el coloquio organizado por Diario CÓRDOBA con motivo del 25º aniversario de Caja Rural del Sur en el que han participado El Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Asociación de Empresas Fabricantes (Asfaco), la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor) y Asaja. Por otra parte, seguimos pendientes del brote de gripe aviar en Andalucía y la posible incidencia del mismo en Córdoba. Hoy se ha conocido que, además de las aves halladas en Córdoba, la Junta investiga la aparición de cadáveres en la Laguna de Zóñar de Aguilar. Los análisis dirán si se trata o no de casos en la provincia. Por último, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esta mañana la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X) para condecorar a 73 militares de Cerro Muriano por sus misiones en el Líbano y la ayuda en la dana.
- Los motores económicos de la provincia coinciden: «Córdoba está de moda»
- La Junta investiga la aparición de más aves muertas en la Laguna de Zóñar de Aguilar
- La ministra de Defensa destaca el compromiso y el valor de la Brigada Guzmán el Bueno en la dana y Líbano
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Caja Rural del Sur espera 19.000 millones de euros de negocio en 2025
- En libertad uno de los pandilleros de una banda criminal, Barrio 18, detenido tras una reyerta en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
- Ya se conocen los premiados en la Gala del Comercio 2025: estas son las empresas y personas reconocidas
- Los precios bajan en agosto un 0,1% en Córdoba, pese a la destacada subida en ocio y restaurantes
- Ganándole un pulso a la muerte: un policía de Córdoba y otro de Madrid salvan la vida a un bebé
Cofradías
Provincia
- Identificado el autor de los disparos que hirieron a dos personas en Puente Genil el pasado lunes
- Detenido tras perseguir a un representante joyero y robar de su coche en El Carpio 150.000 euros en joyas
- Cabra incrementa en un 25% su plan de ayudas al alquiler para jóvenes, que alcanza los 250.000 euros
Ocio
- La Noche del Patrimonio, Antoñito Molina, God Save The Queen y el Otoño Sefardí copan el fin de semana
Deportes
Andalucía
Internacional
- "Lo tenemos". Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, detenido como presunto asesino de Charlie Kirk
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras