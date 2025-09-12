Los principales motores económicos de la provincia han destacado este viernes el crecimiento industrial que experimenta la provincia en los últimos años y han asegurado que "Córdoba está de moda". Han hecho estas declaraciones en el coloquio organizado por Diario CÓRDOBA con motivo del 25º aniversario de Caja Rural del Sur en el que han participado El Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Asociación de Empresas Fabricantes (Asfaco), la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor) y Asaja. Por otra parte, seguimos pendientes del brote de gripe aviar en Andalucía y la posible incidencia del mismo en Córdoba. Hoy se ha conocido que, además de las aves halladas en Córdoba, la Junta investiga la aparición de cadáveres en la Laguna de Zóñar de Aguilar. Los análisis dirán si se trata o no de casos en la provincia. Por último, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esta mañana la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X) para condecorar a 73 militares de Cerro Muriano por sus misiones en el Líbano y la ayuda en la dana.

