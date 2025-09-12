La Junta de Andalucía ha anunciado un plan para recordar listas de espera en dependencia en un panorama desolador. Ejemplo de ello es Francisco García, el padre de un chico de Córdoba con autismo y conducta agresiva muy grave pide desesperado una plaza donde Javier esté bien atendido. «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno», lamenta sin una solución sobre la mesa. Por otra parte, seguimos con el foco puesto en en el hallazgo de aves muertas en el entorno del río Guadalquivir y el estudio para ver si podrían estar relacionada con el brote de gripe aviar que circula por el territoio andaluz. Técnicos de la Junta han trasladado los cadáveres a Málaga y en unos días informarán de los resultados. Y, por último, el debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral volvió ayer al salón de plenos seis años después. Después del incendio del monumento, el PP ha propuesto crear un órgano de coordinación conjunta del casco y el PSOE hacer un referéndum sobre la titularidad.

