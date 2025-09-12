La actualidad del viernes 12 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El caso de un afectado por las largas listas de espera en dependencia, el hallazgo de aves muertas en Córdoba en pleno brote de gripe aviar y el debate sobre la titularidad de la Mezquita en el Pleno abren la crónica del día
La Junta de Andalucía ha anunciado un plan para recordar listas de espera en dependencia en un panorama desolador. Ejemplo de ello es Francisco García, el padre de un chico de Córdoba con autismo y conducta agresiva muy grave pide desesperado una plaza donde Javier esté bien atendido. «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno», lamenta sin una solución sobre la mesa. Por otra parte, seguimos con el foco puesto en en el hallazgo de aves muertas en el entorno del río Guadalquivir y el estudio para ver si podrían estar relacionada con el brote de gripe aviar que circula por el territoio andaluz. Técnicos de la Junta han trasladado los cadáveres a Málaga y en unos días informarán de los resultados. Y, por último, el debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral volvió ayer al salón de plenos seis años después. Después del incendio del monumento, el PP ha propuesto crear un órgano de coordinación conjunta del casco y el PSOE hacer un referéndum sobre la titularidad.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El carnicero de El Naranjo pide al alcalde por carta que no lo echen de su puesto del mercado
- Lista de espera de dependencia: «Quiero tener la tranquilidad de que mi hijo estará cuidado y contento»
- La Junta intenta evitar muertes de dependientes en lista de espera priorizando a los más vulnerables
- Pegamento en puertas, taxis para huir y hoteles para alojarse: así actuaba una banda de ladrones a la que se le seguía desde Córdoba
- Las visitas al Alcázar de los Reyes Cristianos se retrasan hasta noviembre
Provincia
- Una planta de Epremasa compactará los residuos en Dos Torres para facilitar su traslado a Montalbán
- Fallece Teresa Botella, último Premio Cofrade Manolo Ramírez de Lucena
- La Diputación lleva Sabor a Córdoba a la Feria Auténtica Premium Food, encuentro que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en Sevilla
Ocio
- La Noche del Patrimonio, Antoñito Molina, God Save The Queen y el Otoño Sefardí copan el fin de semana
Cofradías
Deportes
Andalucía
- Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
- El Ayuntamiento de Sevilla cierra el Parque de María Luisa tras la aparición de varias aves muertas más
Internacional
- Netanyahu acusa a Sánchez de "amenaza genocida" por decir que España carece de armas nucleares para frenar a Israel
