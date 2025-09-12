Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 12 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El caso de un afectado por las largas listas de espera en dependencia, el hallazgo de aves muertas en Córdoba en pleno brote de gripe aviar y el debate sobre la titularidad de la Mezquita en el Pleno abren la crónica del día

Francisco muestra la foto de su hijo Javier.

Francisco muestra la foto de su hijo Javier. / Chencho Martínez

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha anunciado un plan para recordar listas de espera en dependencia en un panorama desolador. Ejemplo de ello es Francisco García, el padre de un chico de Córdoba con autismo y conducta agresiva muy grave pide desesperado una plaza donde Javier esté bien atendido. «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno», lamenta sin una solución sobre la mesa. Por otra parte, seguimos con el foco puesto en en el hallazgo de aves muertas en el entorno del río Guadalquivir y el estudio para ver si podrían estar relacionada con el brote de gripe aviar que circula por el territoio andaluz. Técnicos de la Junta han trasladado los cadáveres a Málaga y en unos días informarán de los resultados. Y, por último, el debate sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral volvió ayer al salón de plenos seis años después. Después del incendio del monumento, el PP ha propuesto crear un órgano de coordinación conjunta del casco y el PSOE hacer un referéndum sobre la titularidad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Ocio

Cofradías

Deportes

Andalucía

Internacional

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  3. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  4. Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
  5. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  6. El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
  7. La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
  8. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante

