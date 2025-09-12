Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado delictivo dedicado a la sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos, con tres detenidos en Córdoba y uno en Burgos y cuatro automóviles intervenidos, sustraídos en Italia, según ha informado ese viernes la Subdelegación del Gobierno.

Las pesquisas se iniciaron meses atrás, cuando se detectó la circulación por la provincia de Burgos de varios vehículos con placas de matrícula que no coincidían con sus números de bastidor ni con sus características técnicas reales.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos asumió la investigación e inició trabajo de análisis documental y operativo.

Consecuencia de ello, los agentes practicaron una serie de entradas y registros en un domicilio y en dos cocheras situadas en distintos puntos de la provincia.

Durante estas actuaciones, se localizaron tres turismos sin matricular, cuatro juegos de matrículas italianas y españolas "dobladas" – término utilizado para referirse a placas duplicadas o clonadas que suplantan la identidad de otro vehículo legítimo- y diversa documentación perteneciente a vehículos extranjeros.

En esta primera fase resultó detenido un hombre de 47 años, al que se le atribuyen delitos de falsedad en documento público, receptación y estafa.

El análisis pormenorizado de los indicios recogidos, permitió confirmar que los vehículos intervenidos tenían origen en Italia, donde habían sido previamente sustraídos.

Una vez en España, eran dotados de nuevas matrículas y documentación falsificada para dar apariencia de legalidad.

A su vez, se procedía a la modificación de sus números de bastidor y de algunos de sus componentes electrónicos esenciales, para dificultar aún más su trazabilidad.

Sin embargo, mediante un trabajo de investigación, se logró reconstruir el recorrido de los automóviles y situar en el foco a varias personas implicadas en el fraude.

Durante las pesquisas, se descubrió que al menos otro vehículo manipulado había sido vendido en Cataluña a un comprador de buena fe, lo que amplió el radio de la investigación.

Con la colaboración de la UOPJ de la Comandancia de Barcelona, se pudieron obtener múltiples datos relativos a la transacción fraudulenta.

Despliegue policial en Córdoba

El seguimiento de los movimientos financieros y la identificación de los responsables derivó en un nuevo despliegue policial en Córdoba donde, con el apoyo de la UOPJ de esa Comandancia, fueron detenidas tres personas más, consideradas responsables de la compraventa fraudulenta y del cobro de los importes ilícitos.

Las diligencias, junto con los cuatro detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº2 de Burgos, que dirige el procedimiento.

El trabajo de campo y documental llevado a cabo por los investigadores ha logrado desentrañar una trama de carácter internacional, descubriendo el verdadero origen de los vehículos e impidiendo la continuidad delictiva del grupo en España.

Sin embargo, la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en un futuro.