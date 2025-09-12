Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los consejos para protegerse de la gripe aviar: el Ayuntamiento de Córdoba difunde algunas medidas

El Consistorio ha publicado en sus redes sociales una serie de pasos a seguir en parques o zonas con aves

Un hombre señala a una de las aves muertas halladas junto al Guadalquivir.

Un hombre señala a una de las aves muertas halladas junto al Guadalquivir. / A.J.González

Paula Ruiz

Este jueves, el Ayuntamiento de Córdoba informó, tras el hallazgo de una veintena de cigüeñas muertas en los alrededores del río Guadalquivir a su paso por la ciudad, de algunas medidas preventivas para protegerse de la gripe aviar. Esto ocurre tras la detección de varios focos de gripe aviar en las provincias de Sevilla y Málaga.

En Córdoba aún no se conocen los resultados, pero se está investigando la causa de la muerte de estas aves. El Ayuntamiento ya ha avisado a los centros educativos y ha publicado en sus redes sociales varios consejos del protocolo preventivo de la Junta de Andalucía.

Mantener la distancia

Es importante evitar tener contacto directo con aves silvestres o acuáticas. Se recomienda también mantener una distancia de al menos un metro de distancia.

No alimentar a las aves

Darles de comer provoca aglomeraciones y más riesgos.

Vigilar a las mascotas

Llevar siempre a los animales con correa; así como no permitir que se acerquen a excrementos o cadáveres de aves.

Higiene correcta

Lavarse bien las manos con agua y jabón o usar gel hidroalcohólico tras la visita es importante para evitar un posible contacto con la enfermedad.

Evitar peligros

Es recomendable no tocar superficies con excrementos y respetar las zonas en el parque que estén acotadas.

Al encontrarse a un animal muerto

No se debe tocar ni manipular al animal; en su lugar se recomienda avisar al gestor del parque correspondiente.

Estas medidas de precaución están dirigidas principalmente a aquellos que transiten parques o zonas con aves y, ante cualquier duda, se aconseja contactar con el 092.

