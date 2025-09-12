Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento de Córdoba

Hacemos reclama al gobierno municipal una "apuesta real" por el deporte y la creación de espacios al aire libre en los barrios

El grupo político ha subrayado la necesidad de que se impulse una "verdadera apuesta" por el deporte y los hábitos de vida saludables

Fachada del Imdeco.

Fachada del Imdeco. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Desde la coalición Hacemos Córdoba se plantea que, dentro de las competencias municipales, se estudie, planifique y dote de recursos suficientes en los presupuestos de 2026 la habilitación de espacios públicos polivalentes al aire libre, con una planificación estructurada que garantice al menos un espacio por barrio para la práctica libre de distintas disciplinas deportivas.

Esta medida, según la coalición de izquierdas, “daría respuesta a las numerosas demandas que vecinos y vecinas de Córdoba trasladan constantemente ante la ausencia o insuficiencia de espacios deportivos en sus barrios”.

Hacemos Córdoba también propone que el Ayuntamiento busque espacios municipales para dar respuesta a las necesidades de los clubes y colectivos deportivos, que "en demasiadas ocasiones encuentran serias dificultades para desarrollar su actividad". Un ejemplo claro es el reciente Club de Fútbol Sala de Alcolea, que, como recuerdan, actualmente carece de un espacio en el que entrenar.

El grupo municipal ha señalado que el gobierno local debe dar "un paso más allá": cubrir económicamente "estas necesidades", de manera que Córdoba cuente con una red de instalaciones deportivas “adecuadas, accesibles y al servicio de la ciudadanía”. “Fomentar el deporte es fomentar salud, cohesión social y calidad de vida en todos los barrios. Lo que pedimos es una apuesta real, con planificación y presupuesto, y con al menos un espacio por barrio, porque la ciudadanía lo está reclamando”, han concluido desde Hacemos Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  3. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  4. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  5. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
  6. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  7. Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
  8. Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras

La ministra de Defensa destaca el compromiso de la Brigada Guzmán el Bueno en la dana y Líbano

La ministra de Defensa destaca el compromiso de la Brigada Guzmán el Bueno en la dana y Líbano

Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»

Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»

Hacemos reclama al gobierno municipal una "apuesta real" por el deporte y la creación de espacios al aire libre en los barrios

Hacemos reclama al gobierno municipal una "apuesta real" por el deporte y la creación de espacios al aire libre en los barrios

La Diputación de Córdoba realiza un envío solidario de forraje alimenticio a los ganaderos afectados por los incendios en Cáceres

La Diputación de Córdoba realiza un envío solidario de forraje alimenticio a los ganaderos afectados por los incendios en Cáceres

Asaja prevé un impacto "limitado" de la gripe aviar por el bajo número de granjas en Córdoba

Asaja prevé un impacto "limitado" de la gripe aviar por el bajo número de granjas en Córdoba

Estos son los consejos para protegerse de la gripe aviar: el Ayuntamiento de Córdoba difunde algunas medidas

Estos son los consejos para protegerse de la gripe aviar: el Ayuntamiento de Córdoba difunde algunas medidas

Ya se conocen los premiados en la Gala del Comercio de Córdoba 2025: estas son las empresas y personas reconocidas

Ya se conocen los premiados en la Gala del Comercio de Córdoba 2025: estas son las empresas y personas reconocidas

El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río

El Ayuntamiento de Córdoba envía circulares a todos los colegios tras la aparición de aves muertas en el río
Tracking Pixel Contents