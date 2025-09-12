Hacemos reclama al gobierno municipal una "apuesta real" por el deporte y la creación de espacios al aire libre en los barrios

Desde la coalición Hacemos Córdoba se plantea que, dentro de las competencias municipales, se estudie, planifique y dote de recursos suficientes en los presupuestos de 2026 la habilitación de espacios públicos polivalentes al aire libre, con una planificación estructurada que garantice al menos un espacio por barrio para la práctica libre de distintas disciplinas deportivas.

Esta medida, según la coalición de izquierdas, “daría respuesta a las numerosas demandas que vecinos y vecinas de Córdoba trasladan constantemente ante la ausencia o insuficiencia de espacios deportivos en sus barrios”.

Hacemos Córdoba también propone que el Ayuntamiento busque espacios municipales para dar respuesta a las necesidades de los clubes y colectivos deportivos, que "en demasiadas ocasiones encuentran serias dificultades para desarrollar su actividad". Un ejemplo claro es el reciente Club de Fútbol Sala de Alcolea, que, como recuerdan, actualmente carece de un espacio en el que entrenar.

El grupo municipal ha señalado que el gobierno local debe dar "un paso más allá": cubrir económicamente "estas necesidades", de manera que Córdoba cuente con una red de instalaciones deportivas “adecuadas, accesibles y al servicio de la ciudadanía”. “Fomentar el deporte es fomentar salud, cohesión social y calidad de vida en todos los barrios. Lo que pedimos es una apuesta real, con planificación y presupuesto, y con al menos un espacio por barrio, porque la ciudadanía lo está reclamando”, han concluido desde Hacemos Córdoba.