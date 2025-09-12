La ministra de Defensa destaca el compromiso de la Brigada Guzmán el Bueno en la dana y Líbano

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la Brigada Guzmán el Bueno X (BRI X), donde ha presidido el acto de entrega de condecoraciones por la operación Libre Hidalgo, en Líbano, y la imposición de las medallas conmemorativas por las acciones realizadas por los militares cordobeses durante el apoyo a las inundaciones por la Depresión Aislada en Niveles Altos (dana).

Robles llegaba hoy a Córdoba tres días después de que su ministerio haya anulado la adjudicación a la UTE formada por las empresas Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions como consecuencia del veto del Gobierno español a las tecnologías de defensa procedentes de Israel tras su guerra contra Palestina. Esta mañana, Robles ha hecho unas declaraciones en el programa de Antena 3 Espejo Público en las que ha desacreditado al primer ministro israelí Netanyahu tras sus acusaciones a España y ha negado que la cancelación de contratos vayan a generar perjuicios a la industria española. En Córdoba ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el acto.

La ministra Margarita Robles saluda a los mandos de la Bri X a su llegada a la base de Cerro Muriano en Córdoba. / RAMÓN AZAÑÓN

En sus palabras a los militares de la BRI X, Robles se ha referido a los militares fallecidos durante las maniobras en la base cordobesa en diciembre del 2023 asegurando que nunca los van a olvidar y "siempre estarán presentes en nuestros corazones porque son la mejor manifestación de lo que son las Fuerzas Armadas". La ministra ha destacado tanto la labor de la misión internacional de Líbano como la desplegada en Valencia, a apenas un mes del fatídico 29 de octubre cuando se cumplirá un año de la catástrofe. "Fueron unos días terribles de mucho sufrimiento en el que muchas personas lo perdieron todo, pero como siempre allí estaban todos ustedes", le ha dicho a los militares presentes en el acto.

La ministra en la imposición de una de las melladas. / RAMÓN AZAÑÓN

Además, la ministra ha dicho que aún siente "escalofríos" al recordar aquellos días, pero ha asegurado que los valencianos nunca podrán olvidar aquel sufrimiento, pero tampoco "su ayuda, su mano amiga". Por último, ha recordado a las personas que mueren cada día en Ucrania y también a los militares "comprometidos por la paz" y que ahora están en Letonia.

Once contigentes en Valencia

El general jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X, Fernando Ruiz Gómez, ha informado de que fueron un total de once los contingentes de militares cordobeses enviados para las labores y tareas de apoyo general a la población de las zonas afectadas en Valencia, entre los que hubo zapadores en misiones propias de su especialización y miembros de la unidad logística que proporcionaron apoyo puntual al grupo táctico desplegado y a la población. El general ha destacado la inmediatez de la respuesta miltar (el 1 de noviembre se dio la orden de alerta y el día 2 salieron de Cerro Muriano los primeros zapadores) y también la proactividad y voluntariedad de todas las unidades hasta febrero del 2026 cuando volvió el último relevo.

En total, en Córdoba han sido condecorados 13 militares por su trabajo en Líbano y 53 por el desarrollado durante la dana, de los 2.800 efectivos de la BRI que entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 estuvieron desplegados en una de esas dos misiones.

Militares de la Bri durante su despliegue en los municipios afectados por la DANA de Valencia. / A.J. GONZÁLEZ

El teniente coronel Julián Álvarez, uno de los condecorados este viernes, ha explicado a la prensa la dureza en los primeros momentos de la tragedia y "el caos" que se encontraron los militares cordobeses cuando llegaron a las poblaciones más afectadas por la dana. Asimismo, ha relatado a la prensa la angustia de los afectados, la dificultades para hacer llegar la ayuda y los alimentos a las oenegés que trabajaban sobre el terreno y también la dureza al descubrir cadáveres de víctimas de la riada. Por contra, también ha recordado lo gratificante que fue recibir el agradecimiento y el afecto de los valencianos.

Su anterior visita

La última vez que Margarita Robles visitó Córdoba fue el pasado mes de junio también a la base de Cerro Muriano, donde agradeció la labor desempeñada por los militares en Libano en su misión de pacificación. “Da igual en Valencia que Líbano o Letonia, donde ahora hay un segundo contingente de la brigada. Ustedes son garantía. Su uniforme proporciona seguridad a todos los que tienen la oportunidad de tenerles cerca”, les dijo entonces a los militares