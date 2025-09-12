Lista de espera de dependencia: «Quiero tener la tranquilidad de que mi hijo estará cuidado y contento»

Transi Márquez tiene un hijo con parálisis cerebral al que ha cuidado y mimado toda la vida. Daniel tiene 28 años y es un chico cariñoso sin problemas de comportamiento, aunque es una persona dependiente que necesita que alguien lo atienda las 24 horas del día. «Él ha estado siempre contento, primero en guarderías y luego en colegios de educación especial de Córdoba y de Castro del Río, no hemos tenido problema». Con 21 años, Daniel tuvo que salir del colegio y sus padres buscaron centro apropiado para él, pero no encontraron ninguno. Es lo que suele ocurrir en estos casos cuando las personas dependientes llegan a esa edad. A partir de ese momento, fue su madre principalmente, con ayuda de su marido y en momentos puntuales de su hijo, quien se hizo cargo de Daniel.

El 15 de enero de 2024, ella fue diagnosticada de un cáncer que la obligaba a recibir tratamiento, por lo que solicitó plaza de respiro familiar en la residencia de Acpacys, el único centro con residencia para personas gravemente afectadas como su hijo, con personal suficiente para prestarle la atención que necesitan estos perfiles. Hay que recordar que las personas con parálisis cerebral suelen ser jóvenes que necesitan mucha estimulación cognitiva. Una residencia de mayores o una residencia para personas con otro tipo de discapacidad no responden a sus necesidades. «Pedí los tres meses que se ofrecen y me los dieron, pero no llegué a acabar el tratamiento cuando lo echaron porque se había cumplido el tiempo y la Junta no permitía que estuviera más días», recuerda sincera.

A la espera de una plaza

Desesperada, solicitó plaza para su hijo porque físicamente no podía atenderlo ella misma y se la dieron en Fepamic, «pero allí no está bien», afirma, «no tienen personal preparado para atender a estos niños" y "llora cada vez que tiene que ir cuando mi hijo nunca ha llorado y lleva toda la vida en colegios». Por eso lleva desde entonces a la espera de plaza en Acpacys. «Yo estoy mejor ahora, pero esto no sabes cómo va a evolucionar, solo quiero tener la tranquilidad de que mi hijo estará cuidado y contento, como querría cualquier madre». También se queja de que «por más que pregunto, no me dicen cuántas personas hay delante en la lista de espera».

La presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle, ha confirmado que tiene varios chicos en lista de espera, entre ellos Daniel, pero que todas las 30 plazas de que disponen están ocupadas. «Tenemos un terreno cedido para ampliar la residencia, pero no hay financiación», explica, «las entidades sin ánimo de lucro estamos sobrecargadas y cada vez se nos exige más por parte de la administración, que ha subido un 4,5% el precio de las plazas cuando los salarios de nuestros trabajadores han aumentado de golpe un 10%, se necesitan más plazas para dar respuesta a la demanda creciente y es urgente».

Suscríbete para seguir leyendo