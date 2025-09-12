Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de septiembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Concierto de Antoñito Molina

Califa Fest 2025

Dentro de la programación de Califa Fest, tendrá lugar el concierto en directo de Antoñito Molina Tour 2025 Me prometo.

CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.

Avda. Gran Vía Parque, s/n.

22.00 horas.

Evento

‘Los riesgos de la polarización’, a debate

Tendrá lugar el II Coloquio Consenso Constitucional y Memoria Democrática, que está dirigido por los profesores de la Universidad de Córdoba Diego Medina Morales y Adolfo Sánchez Hidalgo, en el marco de las acciones subvencionadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba para el año 2025. El evento es de acceso libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.

Plaza del Triunfo, s/n.

09.30 horas.

Baile

Actuación de Daniela Bellido

Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de baile de Daniela Bellido. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. CRV.

Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

Flamenco en la terraza

Ópera

Representación de ‘Lo Speziale. Lío en la farmacia’

La Fundación Gala acoge la puesta es escena de esta ópera de de Joseph Haydn con libreto de Carlo Goldoni donde actúan Auxi Belmonte como Grilleta; Serena Pérez como Volpino; Marcelo Solís como Megone y Alberto Ballesta como Sempronio, todos ellos acompañados por la Camerata Gala.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

20.30 horas.

TEMAS

