Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Califa Fest 2025
Concierto de Antoñito Molina
Dentro de la programación de Califa Fest, tendrá lugar el concierto en directo de Antoñito Molina Tour 2025 Me prometo.
CÓRDOBA. Plaza de Toros Los Califas.
Avda. Gran Vía Parque, s/n.
22.00 horas.
Evento
‘Los riesgos de la polarización’, a debate
Tendrá lugar el II Coloquio Consenso Constitucional y Memoria Democrática, que está dirigido por los profesores de la Universidad de Córdoba Diego Medina Morales y Adolfo Sánchez Hidalgo, en el marco de las acciones subvencionadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba para el año 2025. El evento es de acceso libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro de Recepción de Visitantes.
Plaza del Triunfo, s/n.
09.30 horas.
Baile
Actuación de Daniela Bellido
Dentro del ciclo Flamenco en la terraza, tendrá lugar la actuación de baile de Daniela Bellido. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. CRV.
Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
Ópera
Representación de ‘Lo Speziale. Lío en la farmacia’
La Fundación Gala acoge la puesta es escena de esta ópera de de Joseph Haydn con libreto de Carlo Goldoni donde actúan Auxi Belmonte como Grilleta; Serena Pérez como Volpino; Marcelo Solís como Megone y Alberto Ballesta como Sempronio, todos ellos acompañados por la Camerata Gala.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
20.30 horas.
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante