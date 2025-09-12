Ganándole un pulso a la muerte: un policía de Córdoba y otro de Madrid salvan la vida a un bebé

Imagínense la situación. Van conduciendo por la autovía y se cruzan con un vehículo detenido en el arcén. Una pareja nerviosa, gritos de auxilio y un recién nacido en brazos. El bebé está morado y expulsa sangre por la boca. El tiempo, detenido. Esta fue la escena límite que vivieron dos inspectores de la Policía Nacional fuera de servicio, uno de Córdoba y otro de Madrid, cuando circulaban por la AP-4 en dirección a Jerez de la Frontera el pasado 29 de agosto. Su reacción salvó la vida del pequeño.

Lo primero que hicieron los agentes fue asegurar la zona, a la altura del kilómetro 70, un tramo de carretera donde el riesgo era alto por la abundante circulación de vehículos y la elevada velocidad a la que se circula. El bebé no tenía pulso. Se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Cualquier segundo contaba y los policías no tardaron en iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Minutos agónicos y un final feliz

Durante más de 20 minutos los agentes libraron un pulso a la muerte. Fue el tiempo que tardaron los sanitarios en llegar. Durante 30 minutos más, con el sol poniéndose en el horizonte, los sanitarios continuaron tratando de reanimar al recién nacido. Una hora agonizante que terminó con un final feliz.

La actuación de los inspectores y de los servicios médicos hizo que recuperase el pulso y permitió que fuera trasladado al Hospital de Jerez de la Frontera en ambulancia. La rápida reacción de los policías mantuvo con vida al bebé, de apenas 40 días. Ese preciso instante en el que los agentes se cruzaron con la desesperada pareja es lo que hizo que unos padres hoy puedan seguir celebrando la vida de su hijo.