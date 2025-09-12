Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 12 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 13 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Jose Naval Roldán
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Ana Martínez Sánchez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta
