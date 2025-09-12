Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el viernes 12 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 13 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Jose Naval Roldán

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Ana Martínez Sánchez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta

