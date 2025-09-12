Solidaridad
La Diputación de Córdoba realiza un envío solidario de forraje alimenticio a los ganaderos afectados por los incendios en Cáceres
La institución provincial, a través de su Centro Agropecuario, ha fletado un camión de alimento para los animales
La Diputación de Córdoba, a través de la delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha enviado un camión con forraje alimenticio a las zonas ganaderas de la provincia de Cáceres afectadas por los recientes y devastadores incendios forestales.
Para el responsable del área, Andrés Lorite, “con esta ayuda, que ha sido posible gracias a los recursos de nuestro Centro Agropecuario, ofrecemos un elemento de primera necesidad para el mantenimiento del ganado en las zonas damnificadas por el fuego y que permitirá alimentar a los animales de manera inmediata”.
Cooperación interprovincial
Lorite ha afirmado que “este gesto directo de apoyo se enmarca en el compromiso de esta Diputación con el sector agropecuario y la cooperación interprovincial en momentos de emergencia, lo que evidencia, una vez más, el espíritu de ayuda mutua que caracteriza a la comunidad andaluza”.
“Este primer envío busca paliar la escasez de pastos y recursos alimenticios que han sido arrastrados por las llamas en la geografía cacereña. Así, la coordinación técnica de distintos servicios de la institución provincial ha hecho posible una rápida respuesta con el fin de apoyar a los profesionales del campo que han visto comprometida su principal fuente de sustento”, ha apostillado Lorite.
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
- Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras