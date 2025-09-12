Cosmopoética 2025 arranca con talleres para los pequeños poetas de la casa

Como preámbulo a la inauguración del Festival Internacional de Poesía, Cosmopoética, la Biblioteca Central de Córdoba acogerá los días 20 y 21 de septiembre el taller infantil de creación pictórica ‘¿Qué sueñan los árboles?’, una actividad para niños de 6 a 12 años que forma parte de la programación de Cosmopeque, el espacio lúdico y cultural de Cosmopoética dirigido a los pequeños de la casa.

El taller estará dirigido por el artista Manuel Garcés Blancart. Partiendo de un poema infantil, se invitará a los participantes a crear sus propias imágenes, convirtiendo las palabras en color mediante el uso de témperas, ceras y mucha imaginación. El resultado se estampará sobre grandes tablas de madera, en una instalación que permanecerá expuesta en el Jardín de Orive a partir del 27 de septiembre dentro de la muestra Los árboles sueñan.

Varias sesiones durante el fin de semana

Los talleres se realizarán en dos sesiones, de 10.00 a 12.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas, tanto el sábado 20 de septiembre como el domingo 21. Cada sesión será independiente, por lo que los interesados podrán inscribirse en una o varias sesiones. Las plazas serán limitadas a unos 15 participantes por sesión. Y las personas interesadas deberán inscribirse a través de un formulario que se compartirá en redes sociales.

Cosmopoética 2025 se extenderá del 26 de septiembre hasta el 4 de octubre con una amplia y diversa programación dedicada a la poesía y a la cultura, en general. Una cita imprescindible -merecedora en 2009 del Premio Nacional de Fomento de la Lectura- que vuelve a convertir a Córdoba en epicentro de uno de los mejores festivales de poesía del Sur de Europa.