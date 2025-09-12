Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Cosmopoética 2025 arranca con talleres para los pequeños poetas de la casa

El festival de poesía comienza oficialmente el 26 de septiembre, aunque, previo a su arranque, tiene planeadas citas que fomentan la creación de los más jóvenes

Isabel Cobo, en Cosmopeque, con su libro 'Ciudades, planetas y otros lugares'.

Isabel Cobo, en Cosmopeque, con su libro 'Ciudades, planetas y otros lugares'. / Cosmpoética

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Como preámbulo a la inauguración del Festival Internacional de Poesía, Cosmopoética, la Biblioteca Central de Córdoba acogerá los días 20 y 21 de septiembre el taller infantil de creación pictórica ‘¿Qué sueñan los árboles?’, una actividad para niños de 6 a 12 años que forma parte de la programación de Cosmopeque, el espacio lúdico y cultural de Cosmopoética dirigido a los pequeños de la casa.

El taller estará dirigido por el artista Manuel Garcés Blancart. Partiendo de un poema infantil, se invitará a los participantes a crear sus propias imágenes, convirtiendo las palabras en color mediante el uso de témperas, ceras y mucha imaginación. El resultado se estampará sobre grandes tablas de madera, en una instalación que permanecerá expuesta en el Jardín de Orive a partir del 27 de septiembre dentro de la muestra Los árboles sueñan.

Varias sesiones durante el fin de semana

Los talleres se realizarán en dos sesiones, de 10.00 a 12.00 horas y de 12.00 a 14.00 horas, tanto el sábado 20 de septiembre como el domingo 21. Cada sesión será independiente, por lo que los interesados podrán inscribirse en una o varias sesiones. Las plazas serán limitadas a unos 15 participantes por sesión. Y las personas interesadas deberán inscribirse a través de un formulario que se compartirá en redes sociales.

Cosmopoética 2025 se extenderá del 26 de septiembre hasta el 4 de octubre con una amplia y diversa programación dedicada a la poesía y a la cultura, en general. Una cita imprescindible -merecedora en 2009 del Premio Nacional de Fomento de la Lectura- que vuelve a convertir a Córdoba en epicentro de uno de los mejores festivales de poesía del Sur de Europa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  3. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  4. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  5. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
  6. Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
  7. Más de 50 proyectos públicos y privados tomarán impulso en Córdoba en los próximos meses
  8. Bershka cierra su tienda de La Sierra el 13 de septiembre y despide a 15 trabajadoras

La ministra de Defensa destaca el compromiso y el valor de la Brigada Guzmán el Bueno en la dana y Líbano

La ministra de Defensa destaca el compromiso y el valor de la Brigada Guzmán el Bueno en la dana y Líbano

Cosmopoética 2025 arranca con talleres para los pequeños poetas de la casa

Cosmopoética 2025 arranca con talleres para los pequeños poetas de la casa

Ganándole un pulso a la muerte: un policía de Córdoba y otro de Madrid salvan la vida a un bebé

Ganándole un pulso a la muerte: un policía de Córdoba y otro de Madrid salvan la vida a un bebé

Conciertos, catas, gastronomía… Jardín Alhambra regresa a Córdoba para disfrutar del otoño ‘sin prisa’

Conciertos, catas, gastronomía… Jardín Alhambra regresa a Córdoba para disfrutar del otoño ‘sin prisa’

Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»

Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»

Hacemos reclama al gobierno municipal una "apuesta real" por el deporte y la creación de espacios al aire libre en los barrios

Hacemos reclama al gobierno municipal una "apuesta real" por el deporte y la creación de espacios al aire libre en los barrios

La Diputación de Córdoba realiza un envío solidario de forraje alimenticio a los ganaderos afectados por los incendios en Cáceres

La Diputación de Córdoba realiza un envío solidario de forraje alimenticio a los ganaderos afectados por los incendios en Cáceres

Asaja prevé un impacto "limitado" de la gripe aviar por el bajo número de granjas en Córdoba

Asaja prevé un impacto "limitado" de la gripe aviar por el bajo número de granjas en Córdoba
Tracking Pixel Contents