Córdoba acogerá el primer encuentro de ciudades accesibles galardonadas por Europa

Córdoba acogerá el próximo 23 de septiembre el primer encuentro nacional de ciudades galardonadas con el Premio Ciudad Accesible de la Comisión Europea (Access City Award), que permitirá el intercambio de experiencias y buenas prácticas y fortalecer el compromiso institucional con la accesibilidad universal.

La directora general de Igualdad y Políticas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Cristina Montalvá, y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, han presentado este viernes este encuentro que convertirá a la capital cordobesa en "referente europeo de inclusión y derechos".

Según ha señalado Montalvá, el potencial de las entidades locales "es clave para la UE en materia de accesibilidad y estamos en el momento de demostrarlo".

Ha explicado que este encuentro, organizado por la FEMP en colaboración con la Fundación ACS, tiene por objeto fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y "fortalecer el compromiso institucional con la accesibilidad universal, promoviendo el aprendizaje mutuo y visualizando el papel transformador de los gobiernos locales".

La jornada pone de manifiesto el compromiso de las entidades locales con la inclusión, la innovación y la mejora continua, porque la accesibilidad "es clave para garantizar la igualdad de oportunidades", ha añadido.

Asistirán 18 ciudades de España

El encuentro, en el que se darán cita las 18 ciudades españolas que desde 2010 han conseguido uno de estos galardones, contará con diferentes mesas de diálogo, presentación de proyectos, análisis de enfoques innovadores y revisión de lecciones aprendidas, todo ello en un formato participativo, práctico y abierto al debate.

Asimismo, la FEMP, aprovechando este evento, celebrará el 22 de septiembre una reunión de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, constituida en este mandato para abordar de forma específica los problemas e inquietudes de las personas con discapacidad.

La FEMP, con el apoyo de CERMI y la Fundación ONCE, ha mantenido desde sus orígenes un firme compromiso con la accesibilidad como eje de bienestar, de participación y de transformación social.

Este compromiso se ha materializado en el trabajo desarrollado por la fundación desde cinco ámbitos fundamentalmente: acompañamiento técnico a las entidades locales, impulso normativo y formación, generación de redes y buenas prácticas, difusión y sensibilización, y colaboración con entidades y organismos.