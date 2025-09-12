Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba
Ya se conocen los premiados en la Gala del Comercio de Córdoba 2025: estas son las empresas y personas reconocidas
La celebración tendrá lugar el 27 de septiembre en el Jardín Botánico de la capital
La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba, Comercio Córdoba, ha dado a conocer la lista de personas, empresas y establecimientos que serán reconocidos en la próxima Gala del Comercio de Córdoba, que se celebrará el 27 de septiembre en el Jardín Botánico.
Bajo el lema El valor de lo nuestro, la cita tiene como objetivo destacar el esfuerzo, la dedicación y la importancia del comercio de cercanía, impulsando la excelencia, la innovación y la modernización del sector.
La gala cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y los distintos Centros Comerciales Abiertos (CCA) de la ciudad, y reconocerá a profesionales y negocios en tres categorías: Córdoba Ciudad, Centros Comerciales Abiertos y Provincia de Córdoba. Las propuestas han sido realizadas por más de 30 organizaciones empresariales integradas en Comercio Córdoba.
Reconocimientos en Córdoba Ciudad
- Comercio del Año: Alsara
- Comercio Innovador: Albertasoyyo
- Comercio Sostenible: Nelson & Carreras
- Comercio Tradicional: Cerrajería Diéguez
- Trayectoria Empresarial: Antonio Ríos Sánchez (Comercial Ríos)
- Colaboración con el sector: Policía Nacional
- Mujer comerciante: Ana Lavirgen Pulido (Persianas Lavirgen)
- Joven comerciante: Rubén Sánchez (Ferretería Santa Rosa)
- Comerciante de Mercados Municipales: Moisés Martín Sánchez
- Trabajadora destacada: Matilde Rubio del Moral
- Promoción del producto local y la artesanía cordobesa: Casa Guadamecí
Reconocimientos en Centros Comerciales Abiertos
Centro Córdoba
- Comercio del Año: El Espejo te dice guapa
- Trayectoria empresarial: Luis Muñoz (Lui)
CCA Ciudad Jardín
- Comercio del Año: Joyería Jucar
- Trayectoria empresarial: Rafael Casaño de Cuevas (Farmacia Rafael Casaño de Cuevas)
CCA Santa Rosa-Valdeolleros
- Comercio del Año: Victoria Descanso
- Trayectoria empresarial: José María Ruiz León (Confecciones Nati)
CCA Viñuela
- Comercio del Año: Motos Vicente
- Trayectoria empresarial: NUYPE S.L.
Reconocimientos en la provincia de Córdoba
- Comercio del Año: Vistalegre Solutions S.L (La Carlota)
- Comercio Innovador: Dimatica (Posadas)
- Comercio Sostenible: Sabores de Pueblo (Montilla)
- Comercio Tradicional: Relojería Roldán (Lucena)
- Trayectoria Empresarial: Higar Novias (Fuente Palmera)
- Colaboración con el sector: Centro Comercial Abierto de Cabra
- Mujer comerciante: Gema Jiménez (Centro Estético Gema Jiménez – Puente Genil)
- Joven comerciante: José Luis Luque Sicilia (90 Nonus – Priego de Córdoba)
- Comercio Artesano: Calzados Mohedo (Montoro)
- Comercio Rural: Carnicería Ana (Villafranca de Córdoba)
- Trabajador destacado: Francisco Parra (Confecciones Sevilla – Peñarroya)
Desde Comercio Córdoba destacan que esta gala será una ocasión especial para "poner en común tradición, innovación y futuro", y reivindicar el papel esencial que desempeña el comercio local en la vida diaria de la ciudad y la provincia.
