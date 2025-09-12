Ya se conocen los premiados en la Gala del Comercio de Córdoba 2025: estas son las empresas y personas reconocidas

La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio de Córdoba, Comercio Córdoba, ha dado a conocer la lista de personas, empresas y establecimientos que serán reconocidos en la próxima Gala del Comercio de Córdoba, que se celebrará el 27 de septiembre en el Jardín Botánico.

Bajo el lema El valor de lo nuestro, la cita tiene como objetivo destacar el esfuerzo, la dedicación y la importancia del comercio de cercanía, impulsando la excelencia, la innovación y la modernización del sector.

La gala cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba y los distintos Centros Comerciales Abiertos (CCA) de la ciudad, y reconocerá a profesionales y negocios en tres categorías: Córdoba Ciudad, Centros Comerciales Abiertos y Provincia de Córdoba. Las propuestas han sido realizadas por más de 30 organizaciones empresariales integradas en Comercio Córdoba.

Reconocimientos en Córdoba Ciudad

Comercio del Año : Alsara

: Alsara Comercio Innovador : Albertasoyyo

: Albertasoyyo Comercio Sostenible : Nelson & Carreras

: Nelson & Carreras Comercio Tradicional : Cerrajería Diéguez

: Cerrajería Diéguez Trayectoria Empresarial : Antonio Ríos Sánchez (Comercial Ríos)

: Antonio Ríos Sánchez (Comercial Ríos) Colaboración con el sector : Policía Nacional

: Policía Nacional Mujer comerciante : Ana Lavirgen Pulido (Persianas Lavirgen)

: Ana Lavirgen Pulido (Persianas Lavirgen) Joven comerciante : Rubén Sánchez (Ferretería Santa Rosa)

: Rubén Sánchez (Ferretería Santa Rosa) Comerciante de Mercados Municipales : Moisés Martín Sánchez

: Moisés Martín Sánchez Trabajadora destacada : Matilde Rubio del Moral

: Matilde Rubio del Moral Promoción del producto local y la artesanía cordobesa: Casa Guadamecí

Reconocimientos en Centros Comerciales Abiertos

Centro Córdoba

Comercio del Año : El Espejo te dice guapa

: El Espejo te dice guapa Trayectoria empresarial: Luis Muñoz (Lui)

CCA Ciudad Jardín

Comercio del Año : Joyería Jucar

: Joyería Jucar Trayectoria empresarial: Rafael Casaño de Cuevas (Farmacia Rafael Casaño de Cuevas)

CCA Santa Rosa-Valdeolleros

Comercio del Año : Victoria Descanso

: Victoria Descanso Trayectoria empresarial: José María Ruiz León (Confecciones Nati)

CCA Viñuela

Comercio del Año : Motos Vicente

: Motos Vicente Trayectoria empresarial: NUYPE S.L.

Reconocimientos en la provincia de Córdoba

Comercio del Año : Vistalegre Solutions S.L (La Carlota)

: Vistalegre Solutions S.L (La Carlota) Comercio Innovador : Dimatica (Posadas)

: Dimatica (Posadas) Comercio Sostenible : Sabores de Pueblo (Montilla)

: Sabores de Pueblo (Montilla) Comercio Tradicional : Relojería Roldán (Lucena)

: Relojería Roldán (Lucena) Trayectoria Empresarial : Higar Novias (Fuente Palmera)

: Higar Novias (Fuente Palmera) Colaboración con el sector : Centro Comercial Abierto de Cabra

: Centro Comercial Abierto de Cabra Mujer comerciante : Gema Jiménez (Centro Estético Gema Jiménez – Puente Genil)

: Gema Jiménez (Centro Estético Gema Jiménez – Puente Genil) Joven comerciante : José Luis Luque Sicilia (90 Nonus – Priego de Córdoba)

: José Luis Luque Sicilia (90 Nonus – Priego de Córdoba) Comercio Artesano : Calzados Mohedo (Montoro)

: Calzados Mohedo (Montoro) Comercio Rural : Carnicería Ana (Villafranca de Córdoba)

: Carnicería Ana (Villafranca de Córdoba) Trabajador destacado: Francisco Parra (Confecciones Sevilla – Peñarroya)

Desde Comercio Córdoba destacan que esta gala será una ocasión especial para "poner en común tradición, innovación y futuro", y reivindicar el papel esencial que desempeña el comercio local en la vida diaria de la ciudad y la provincia.