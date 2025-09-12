Ayuntamiento de Córdoba
El carnicero de El Naranjo pide al alcalde por carta que no lo echen de su puesto del mercado
Rafael Jiménez solicita a Bellido que retrase la construcción del centro de mayores hasta su jubilación
El carnicero del mercado municipal de El Naranjo, Rafael Jiménez, ha pedido por carta al alcalde de Córdoba, José María Bellido, poder permanecer en su puesto de la plaza de abastos de esta barriada cordobesa. El carnicero ya ha recibido la información oficial de que el Ayuntamiento de Córdoba ha cancelado la concesión demanial del puesto en el que ha estado trabajando durante 38 años.
En su misiva, el carnicero se dirige a expresarle su total desacuerdo con la decisión tomada por parte de equipo de gobierno y ha lamentado que esa decisión haya ocurrido a pesar de que durante los tres últimos haya estado completamente solo en este mercado. "Ahora, cerca de cumplir los 63 años, esta decisión me deja sin tener derecho absolutamente a nada y a apenas unos años de mi jubilación", lamenta.
Asimismo, Rafael Jiménez ha hecho referencia a la alternativa que le ha ofrecido el Consistorio de establecerse en un puesto vacante de cualquier otro mercado, que rechaza el carnicero porque es "la misma que le ofrecen a cualquiera que quiera abrir un puesto en un mercado, porque desgraciadamente hay vacantes en todos ellos". En este sentido, explica que para él sería "muy complicado" trasladar su puesto a otro lugar porque la pequeña clientela que tiene está en el barrio del Naranjo y sería "una aventura económicamente muy arriesgada" a estas alturas de su trayectoria marcharme a otro sitio. "Así me pagan todos estos años al frente de una plaza de abastos, sin tener derecho ni a una indemnización. Nada", añade
Un centro de mayores
Por último, el carnicero se refiere a la intención del Ayuntamiento de Córdoba de construir un centro de mayores en lugar del mercado de abastos, pero pide que no se haga "a costa de otros" y que le permitan terminar su vida laboral en ese mercado. "Si escuchara mi súplica solo se retrasarían unos meses sus planes de construir el centro", concluye. "Por todo lo anterior, me despido rogándole encarecidamente que tenga en cuenta mi situación, que tengo a una familia a la que sacar adelante y que si me dejan ahora tirado me ahogo en la orilla".
