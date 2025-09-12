Caja Rural del Sur espera 19.000 millones de euros de negocio en 2025

Caja Rural del Sur espera finalizar 2025 con un volumen de negocio de alrededor de 19.000 millones de euros, según ha informado este viernes su presidente, José Luis García-Palacios, durante el desayuno y coloquio celebrado con motivo del 25º aniversario de la entidad andaluza, que ha sido organizado por Diario CÓRDOBA en el hotel Mezquita Center.

«Este año prevemos cerrar un ejercicio en torno a 19.000 millones de euros de volumen de negocio», ha afirmado José Luis García-Palacios en las palabras dirigidas a los asistentes al acto. La cifra representa un crecimiento aproximado del 17% respecto a los 16.300 millones de euros de 2023.

El presidente de Caja Rural del Sur ha puesto en valor que «somos 100% privados y eso nos permite eludir la volatilidad de los mercados». Así, ha manifestado que «nos limitamos, escrupulosamente, a lo que nos dicta nuestro socio a través de las asambleas generales». En la actualidad, la entidad emplea a más de mil profesionales, cuenta con más de 151.000 socios (propietarios) y con unos 800.000 clientes. Desarrolla su actividad en Andalucía, Madrid y Portugal.

El coloquio 25º Aniversario de Caja Rural del Sur, en imágenes / A.J.González

En este sentido, José Luis García-Palacios ha recordado que «somos la primera cooperativa de crédito en la historia de España que sale fuera». En 2022, inauguró sus servicios centrales en Lisboa (Portugal), aunque previamente abrió una oficina de representación en Faro «y, posteriormente, se abrió una oficina también en Oporto», ha detallado. Hoy presta servicio en todo el país luso de la mano de la asociación de cooperativas de crédito Agrimutuo.

En cuanto al territorio nacional, José Luis García-Palacios ha hecho referencia «a dos socios que tenemos en Andalucía», aludiendo a Caja Rural de Jaén y Caja Rural de Granada. «El grupo Caja Rural, en el que estamos tres andaluzas, Sur, Jaén y Granada, somos el quinto grupo financiero de España», ha destacado. En esta línea, ha manifestado que «juntos, con otras 27 cooperativas de crédito, conformamos el primer grupo cooperativo de crédito de España. Representamos, aproximadamente, casi el 60% del cooperativismo de crédito de España», ha reivindicado.

Mejorar la sociedad

Ante un centenar de representantes institucionales y de la economía y la sociedad cordobesas, el presidente de Caja Rural del Sur ha afirmado que «nuestro principal objetivo es mejorar la sociedad a través de herramientas financieras».

A este respecto, ha subrayado que «las cajas rurales nacen en el medio rural. Tenemos una tendencia natural a estar muy vigilantes del medio rural, lo cual conlleva estar muy vigilantes de nuestro entorno medioambiental, de fijar la población en el medio rural, de la constitución, creación, progreso y desarrollo de las pequeñas, medianas y grandes empresas, y autónomos».

Ha hecho referencia, asimismo, a la Fundación Caja Rural del Sur, «donde vehiculizamos un porcentaje del excedente cooperativo, concretamente, el 10%. El resto va, exclusivamente, a generar mayor solvencia y mayor capacidad de crecimiento de nuestra cooperativa de crédito».

Bodas de plata

José Luis García-Palacios ha recordado hoy que la Caja Rural del Sur fue fruto de la unión de dos cajas rurales, la Caja Rural de Huelva y la Caja Rural de Sevilla, a cuyo proyecto se incorporó, en el año 2013, la Caja Rural de Córdoba.

«Compartir estos 25 años, estas primeras bodas de plata, con ustedes y en Córdoba no solo es un orgullo, sino también una apuesta decidida por que esta provincia tiene por delante unos años en que se alcanzarán, a mí no me cabe duda, las mejores cotas de éxito que merecen los cordobeses, que son las de más altura», ha señalado para finalizar su intervención.