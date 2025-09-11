Al-Zahara fortalecerá las acciones de demanda de limpieza, seguridad y cultura en los barrios de Córdoba

La junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba Al-Zahara, que preside Isa Sereno, acordó en la sesión de la noche de ayer multiplicar su respaldo a las acciones y la implicación en materias como la demanda de limpieza en los barrios, mejor seguridad o una cultura más cercana a la ciudadanía. El colectivo también ha decidido retomar el modelo de Semana Vecinal en torno a la gala anual de Al-Zahara con un programa en el que se debata sobre grandes temas que preocupan al vecindario, según ha informado en una nota de prensa.

La directiva de Al-Zahara ha destacado “la necesidad de apoyar las reivindicaciones vecinales y colaborar en la mejora del estado general de la ciudad”, por ejemplo, en aspectos como la limpieza en los barrios, una de las demandas más frecuentes actualmente desde diversas partes del municipio; así como de una filosofía en materia de cultura que no se limite a grandes eventos en los equipamientos municipales del Centro y que sea más cercana a la sociedad y los barrios. En materia de seguridad, la directiva ha explicado que ya ha mantenido un encuentro con los responsables municipales y de la Policía Local para colaborar, canalizar y hacer llegar desde las AAVV las quejas y propuestas para mejorar la atención al vecindario en este aspecto. En este sentido, ha señalado que se mantendrán reuniones específicas de “escucha activa” en distintos puntos del municipio con los representantes de los colectivos vecinales.

El impacto que tendrá el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en el desarrollo urbanístico y de la vida ciudadana en todo el municipio, potenciar la web para crear un foro de debate específicos para el movimiento vecinal y un archivo documental abierto a la ciudadanía o la aprobación de un protocolo de colaboración con asociaciones son otras de las iniciativas aprobadas en la sesión de ayer de la directiva de Al-Zahara, que también acordó una reordenación de asignaciones de sus componentes para las áreas de trabajo del proyecto 2025.

La nueva 'Semana Vecinal'

El acuerdo para relanzar la actividad de Al-Zahara e impulsar el debate en grandes temas de ciudad también tendrá su reflejo en torno a la celebración, previsiblemente en noviembre o diciembre, de la Gala Vecinal, en torno a la cual, y retomando el esquema de la Semana Vecinal, se organizarán encuentros de análisis y divulgación de temas con una especial trascendencia para la ciudadanía, explica la federación.

Entre llos temas a abordar, según han detallado, se baraja ya cuestiones a debatir como la gestión de emergencias (que inquieta especialmente tras los incendios en entornos de la periferia registrados este verano), el ya citado PGOM y su impacto en la calidad de vida de los barrios; el consumo y la alimentación responsable y sostenible o la vivienda, todo ello en consonancia con una filosofía de mayor implicación con los colectivos vecinales y dando más protagonismo a los representantes del movimiento vecinal de todo el municipio.