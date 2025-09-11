UCOCultura comienza su calendario expositivo con la muestra 'Escalas fractales' de Jacinto Lara

El Centro UCOCultura, ubicado en la Plaza de la Corredera, acogerá hasta el próximo 19 de octubre la muestra Escalas fractales, del cordobés Jacinto Lara. La muestra es la primera en siete años que el artista de Fernán Núñez -ahora residente en Galicia- exhibe en Córdoba. El vicerrector de Estudiantes y Cultura de la UCO, Israel Muñoz Gallarte, explicó en la presentación que “la exposición se concibe como el reencuentro de la ciudad con un artista fundamental para la contemporaneidad de Córdoba en las últimas décadas, tanto por su aportación plástica, como por su labor como impulsor de la modernidad y cómplice de numerosos proyectos artísticos y culturales”.

UCOCultura presenta en su sala de exposiciones de la Corredera una parte importante del quehacer surgido de la serie Haiku Fractal (2018), que se bifurca en sendas de mayor profundización en la expresión de su inquietud vital y expresiva a través de la evocación del Tao y la indagación sobre la geometría fractal.

En esta escala, Jacinto Lara nos muestra dos momentos de su investigación con la forma. La abstracción geométrica está presente en sus Puertas (2006), realizadas en acero al carbón con líneas caladas con tecnología láser, y un Koan (2025), desplegado con cuerdas y soportes metálicos específicamente para esta exposición. La geometría fractal inspira las tres obras de la serie Calles, que realizó para su muestra Un año sigilosamente, realizada por invitación de la galería Cruce (Madrid 2021), así como gran parte de las piezas que integran sus Haiku de los dos lados, que presentó en el presente año en la galería Fúcares de Almagro (Ciudad Real, 2025) y en la Biblioteca de Tui (Pontevedra). Todas estas piezas responden a una concepción geométrica más orgánica en la que las masas de color buscan su acomodo trazando curvas dinámicas como las que surgen entre el trigal y las hojas en barbecho. No en vano, la memoria de la infancia campesina emerge en estas obras.

Público asistente a la inauguración de la exposición de Jacinto Lara. / CÓRDOBA

Jacinto Lara trabaja series que planea en las páginas de su libreta antes de trasladarlas al soporte definitivo. Haiku de los dos lados se gesta entre Córdoba, Salceda de Caselas y Alxén (Pontevedra), donde reside y trabaja desde 2024.

La exposición, comisariada por Federico Castro Morales, cuenta con los recursos de accesibilidad e inclusión ya habituales en esta institución, y con un programa de actividades inclusivas, contando con la colaboración de la Fundación MBM (Move be Moved). De este modo. La UCO renueva su compromiso con los grupos más desfavorecidos, facilitando el acceso de todas las personas al arte contemporáneo.

UCOPress ha publicado un catálogo en el que se suceden textos de autores que han seguido muy de cerca la transformación plástica de Jacinto Lara: Federico Castro Morales, Paula Pérez de Mendiguren Martínez, Silverio Rivas, Hashim Cabrera, Javier Lara Cardador y Ángel Luis Pérez Villén, de modo que la publicación se convierte en un portulano que contribuye a dejar plasmado el proceso vital y artístico de Jacinto Lara.

El horario de la muestra es:

De lunes a viernes de 10 a 18 horas (ininterrumpidamente)

Sábados, domingos y festivos de 11 a 18 horas (ininterrumpidamente)