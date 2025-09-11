Córdoba está en el punto de mira por la gripe aviar. En pleno brote de esta enfermedad en Andalucía, han aparecido una veintena de aves muertas en las inmediaciones del río Guadalquivir a su paso pro la ciudad. Las autoridades han enviado los cadáveres a Málaga para analizarlos. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha lanzado una orden con la que pretende acortar las listas de espera en dependencia y evitar que las personas mueran sin hacer recibido esta prestación. Enfermos en paliativos, con ELA, mayores de 90 años y menores de 14 serán atendidos de forma preferente, según este plan que aún está por definir. Por último, un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha logrado desarticular una banda de ladrones a la que se le seguía la pista desde Córdoba yque actuaba en varias provincias. Esta es la estrategia que seguía el grupo criminal.

