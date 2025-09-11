La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El hallazgo de aves muertas en Córdoba en pleno brote de gripe aviar, el plan de la Junta para recortar las listas de dependencia y la banda de ladrones desarticulada por la Policía y la Guardia Civil centran la información
Córdoba está en el punto de mira por la gripe aviar. En pleno brote de esta enfermedad en Andalucía, han aparecido una veintena de aves muertas en las inmediaciones del río Guadalquivir a su paso pro la ciudad. Las autoridades han enviado los cadáveres a Málaga para analizarlos. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha lanzado una orden con la que pretende acortar las listas de espera en dependencia y evitar que las personas mueran sin hacer recibido esta prestación. Enfermos en paliativos, con ELA, mayores de 90 años y menores de 14 serán atendidos de forma preferente, según este plan que aún está por definir. Por último, un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha logrado desarticular una banda de ladrones a la que se le seguía la pista desde Córdoba yque actuaba en varias provincias. Esta es la estrategia que seguía el grupo criminal.
- Hallan una veintena de aves muertas junto al Guadalquivir en Córdoba
- La Junta intenta evitar muertes de dependientes en lista de espera priorizando a los más vulnerables
- Pegamento en puertas, taxis para huir y hoteles para alojarse: así actuaba una banda de ladrones a la que se le seguía desde Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III
- El Pleno de Córdoba declara a Rafael Estévez cuidador honorario del patio de la calle Trueque
- El debate sobre la titularidad de la Mezquita regresa al salón de plenos seis años después de 'zanjarse'
- El Pleno de Córdoba pide al Gobierno declarar Villanueva del Rey como zona catastrófica por el incendio
- Las visitas al Alcázar de los Reyes Cristianos se retrasan hasta noviembre
Provincia
- Los fuegos artificiales de la inauguración de la Feria del Valle causan un incendio en el río Lucena
- Detenido un vecino de Montilla tras denunciar un falso robo: un testigo lo escuchó contar otra historia en un bar
- Las obras de reforma y climatización en colegios de Lucena alcanzan los 184.000 euros
Ocio
- La Noche del Patrimonio, Antoñito Molina, God Save The Queen y el Otoño Sefardí copan el fin de semana
Cofradías
Deportes
Andalucía
- Educación busca 3.000 docentes para cubrir las bajas de colegios e institutos en el inicio del curso escolar
Internacional
- Netanyahu acusa a Sánchez de "amenaza genocida" por decir que España carece de armas nucleares para frenar a Israel
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante