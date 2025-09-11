Reacción positiva de la patronal cordobesa de la construcción a la ley de vivienda propuesta por el Gobierno andaluz. En este sentido, Construcor respalda el proyecto del Ejecutivo de Juanma Moreno, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, ya que ofrece "muchas herramientas" y garantiza la búsqueda de "soluciones a las necesidades de cada territorio". Los empresarios de la construcción ven además un "acierto" en la promoción de la colaboración público-privada para construir viviendas protegidas. Es la noticia que abre un boletín matutino que tiene dos puntos de atención en lo más local. En Córdoba, analizamos el respaldo de Defensa al programa del Silam que se fabrica en Córdoba, pese a que el Gobierno ha anulado el contrato. Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions están obligadas a buscar alternativas tecnológicas. Y en el norte de la provincia, recogemos la "desilusión" y la sensación de "oportunidad perdida" de Junta y Diputación tras la reunión con la Confederación del Guadiana para abordar la conexión de La Colada con Sierra Boyera.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

Sociedad