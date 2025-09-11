La actualidad del jueves 11 de septiembre
El apoyo de la patronal de la construcción a la ley de vivienda de la Junta; el respaldo de Defensa al programa del Silam pese a la anulación del contrato y el bloqueo de la conexión La Colada-Sierra Boyera marcan el inicio de la jornada
Reacción positiva de la patronal cordobesa de la construcción a la ley de vivienda propuesta por el Gobierno andaluz. En este sentido, Construcor respalda el proyecto del Ejecutivo de Juanma Moreno, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, ya que ofrece "muchas herramientas" y garantiza la búsqueda de "soluciones a las necesidades de cada territorio". Los empresarios de la construcción ven además un "acierto" en la promoción de la colaboración público-privada para construir viviendas protegidas. Es la noticia que abre un boletín matutino que tiene dos puntos de atención en lo más local. En Córdoba, analizamos el respaldo de Defensa al programa del Silam que se fabrica en Córdoba, pese a que el Gobierno ha anulado el contrato. Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions están obligadas a buscar alternativas tecnológicas. Y en el norte de la provincia, recogemos la "desilusión" y la sensación de "oportunidad perdida" de Junta y Diputación tras la reunión con la Confederación del Guadiana para abordar la conexión de La Colada con Sierra Boyera.
- Construcor defiende la nueva ley de vivienda andaluza, «más flexible y más ágil»
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Junta y Diputación consideran "desilusionante" y una "oportunidad perdida" la reunión sobre La Colada
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El informe policial confirma que el incendio de la Mezquita-Catedral fue accidental y se originó en la barredora
- El chef Paco Morales presenta a los hosteleros su Qurtuba Academy y recibe el aplauso del sector
- Iván Ruiz, trasplantado de corazón número 800 de hospital Reina Sofía: "Antes de recibir el injerto sufría muchas muertes súbitas"
- Una caravana de vehículos de CCOO y UGT recorre Córdoba para reclamar la jornada laboral de 37,5 horas, que el Congreso ha tumbado
- La aventura del nuevo curso: los niños cordobeses ya han vuelto al cole
Provincia
- La Feria del Valle de Lucena da inicio a los días de convivencia y diversión
- Maniataron a los moradores y les robaron las joyas: cae una violenta banda tras asaltar una vivienda en La Rambla
- La Subdelegación acusa al alcalde de Puente Genil de crear "una alarma innecesaria"
Andalucía
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será "permanente" y no se podrán vender en el mercado libre
- Estos son los protocolos, consejos y medidas acordados por la Junta ante los casos de gripe aviar en Andalucía
Cultura
- Así es la alfombra roja de la gala de los Grammy en Sevilla: Aitana, Manuel Carrasco, Alba Flores, Bisbal...
Sociedad
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante