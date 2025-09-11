Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 11 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El apoyo de la patronal de la construcción a la ley de vivienda de la Junta; el respaldo de Defensa al programa del Silam pese a la anulación del contrato y el bloqueo de la conexión La Colada-Sierra Boyera marcan el inicio de la jornada

Viviendas en construcción en Córdoba.

Viviendas en construcción en Córdoba. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Reacción positiva de la patronal cordobesa de la construcción a la ley de vivienda propuesta por el Gobierno andaluz. En este sentido, Construcor respalda el proyecto del Ejecutivo de Juanma Moreno, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, ya que ofrece "muchas herramientas" y garantiza la búsqueda de "soluciones a las necesidades de cada territorio". Los empresarios de la construcción ven además un "acierto" en la promoción de la colaboración público-privada para construir viviendas protegidas. Es la noticia que abre un boletín matutino que tiene dos puntos de atención en lo más local. En Córdoba, analizamos el respaldo de Defensa al programa del Silam que se fabrica en Córdoba, pese a que el Gobierno ha anulado el contrato. Escribano M&E y Rheinmetall Expal Munitions están obligadas a buscar alternativas tecnológicas. Y en el norte de la provincia, recogemos la "desilusión" y la sensación de "oportunidad perdida" de Junta y Diputación tras la reunión con la Confederación del Guadiana para abordar la conexión de La Colada con Sierra Boyera.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

Sociedad

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  3. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  4. Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
  5. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  6. El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
  7. La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
  8. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante

