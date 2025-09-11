Primeras actividades de Flora 2025: invocación al futuro desde la danza, experimentación sonora y cine con música en directo

El Festival Internacional de las Flores (Flora) acaba de anunciar tres de las actividades que tendrán lugar en su edición de 2025: 'AGRO', un espectáculo de danza de La Normal dirigido por Antonio Ruz, que se podrá ver el 13 de octubre en las Caballerizas Reales; 'Enflorecida', un concierto escénico de Isabel Do Diego que tendrá lugar el 18 de octubre; e 'Intervalo de confianza', una sesión de cine expandido con música en directo ideada por el artista rambleño Juan (Juan López López), que se podrá ver en la Diputación de Córdoba el 22 de octubre.

Estas tres actividades se han presentado a modo de avance antes de la presentación oficial de la programación, que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre. Todas ellas han sido creadas por artistas cordobeses, en línea con el objetivo de Florade poner en valor el talento local a través de propuestas singulares.

'Agro'

'AGRO' es un espectáculo de danza creado ex profeso para el festival por La Normal, compañía dirigida por el prestigioso coreógrafo Antonio Ruz. El montaje contará con siete bailarines que transformarán en un escenario para la danza uno de los espacios más especiales de la ciudad, presente por primera vez en el festival: las Caballerizas Reales de Córdoba y, en concreto, su picadero cubierto.

Antonio Ruz, director de La Normal. / Córdoba

Construido a finales del siglo XIX por el taller de Gustave Eiffel y usado a lo largo de los años como un lugar fundamental para el entrenamiento de caballos, jinetes y espectáculos ecuestres, el picadero se convertirá en superficie y sujeto dancístico, sobre cuya tierra siete bailarines invocarán el futuro reconectando con lo orgánico, volviendo a la esencia, al ritmo, a lo más primitivo. Con la música electrónica en directo de Aire y un vestuario diseñado ad hoc por Sebas Hotmail, la pieza combinará coreografía, improvisación y creación de movimiento en vivo. Un ritual del cuerpo en torno a la tierra, la labranza y el futuro. El espectáculo, de acceso libre hasta completar aforo, se podrá ver el lunes 13 de octubre. Para acceder al evento hay que reservar las entradas en www.festivalflora.com.

'Enflorecida'

El sábado 18 de octubre llegará al festival 'Enflorecida', un concierto escénico de Isabel Do Diego (álter ego del artista Juan Diego Calzada) que tendrá lugar en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, espacio de nueva incorporación a Flora en 2025. De mano de la Delegación para el Centro Histórico de Córdoba, 'Enflorecida' se inspira, en una primera instancia, en el acto consciente de querer “enflorecerse”, llenar una idea y un cuerpo de flores-botánica.

Isabel Do Diego. / Córdoba

El espectáculo toma como punto de partida la temática de este año del festival (‘Futuro’), para presentar un viaje escénico y musical entre lo atávico y atemporal del folclore y la electrónica. Para ello, Isabel do Diego hace uso de los temas más populares de todo su repertorio y los combina con una experimentación sonora interpretada con instrumentos musicales no tradicionales que dan lugar a música electrónica líquida, vaporizada, sacudida y centelleante. 'Enflorecida' es una actividad de acceso libre hasta completar aforo, previa reserva en www.festivalflora.com.

'Intervalo de confianza'

El miércoles 22 de octubre Juan (Juan López López) realizará una sesión en vivo de cine expandido y música en el Patio Blanco de la Diputación de Córdoba, creada ex profeso para el festival. Bajo el título de 'Intervalo de confianza', el artista pinchará música e imágenes en directo, tomadas por él y en su gran mayoría inéditas, con el paisaje de la provincia de Córdoba como único protagonista. Esta propuesta visual y sonora muestra el vasto territorio comprendido entre Los Pedroches y la Subbética y atravesado por el Valle del Guadalquivir como un cuerpo anatómico observado desde la distancia. Un paisaje natural y modelado por la acción humana que es puro asombro visual, sublime y abstracto, a veces, extraño y lejano, otras.

Juan López López. / Córdoba

'Intervalo de confianza' pretende redefinir el concepto de paisaje sin renunciar a una mirada crítica sobre las relaciones de poder y la economía de un mundo globalizado a través del territorio singular de la provincia de Córdoba: escasez de agua, desertización y explotación de recursos, son los conceptos que sirven para repensar en los pliegues de la realidad y ficcionar un futuro posible. El trabajo parte del material registrado por Juan para su ensayo fílmico Edén, en el que participaron la actriz Helena Kaittani y el músico Niño de Elche.