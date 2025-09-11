El Pleno de Córdoba pide al Gobierno declarar Villanueva del Rey como zona catastrófica por el incendio del verano

El Pleno solicita al Gobierno de España la inclusión del municipio de Villanueva del Rey en la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil (zona catastrófica) por el incendio de este verano e insta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Política Territorial a coordinarse con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la localidad cordobesa para evaluar con urgencia los daños ocasionados por el incendio y activar las ayudas correspondientes.

El pasado verano la provincia de Córdoba sufrió dos grandes incendios forestales que pusieron a prueba los medios de extinción y ocasionaron graves daños medioambientales, agrícolas y ganaderos. El primero, en la zona de Sierra Morena, afectó a unas 84 hectáreas en las inmediaciones del Castillo de la Albaida. El Gobierno de España ha incluido este incendio en la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil (zona catastrófica).

El segundo, en el municipio de Villanueva del Rey, calcinó más de 450 hectáreas y provocó importantes pérdidas en el sector ganadero, convirtiéndose en el incendio más devastador del verano en la provincia. Sin embargo, al no activarse el nivel 1 de emergencia en este caso, el Gobierno no lo ha incluido en el decreto de zonas catastróficas, lo que ha generado indignación y perplejidad entre vecinos e instituciones locales. "El hecho de que el incendio de Villanueva del Rey haya sido cinco veces más extenso que el de Córdoba capital refuerza la necesidad de incluir este municipio en la declaración, garantizando igualdad de trato a todos los afectados", reza la moción aprobada.

Un helicóptero del Infoca luchando contra el fuego en Villanueva del Rey del pasado mes de agosto. / AJ González

La moción, que promoviía el PP y se ha terminado aprobando de manera conjunta, subraya el hecho de que la exclusión de Villanueva del Rey supone "una discriminación injustificada que impide a sus habitantes acceder a las ayudas previstas en la Ley 17/2015", tales como compensaciones por daños en viviendas, explotaciones agrícolas y ganaderas, y vehículos; ayudas económicas directas a particulares, empresas y ayuntamientos, subvenciones para la reparación de infraestructuras locales y beneficios fiscales y laborales.

Exterior de la estación de tren de Córdoba, en la plaza de las Tres Culturas. / RAMÓN AZAÑÓN

Plaza de las Tres Culturas

Por otro lado, el Pleno de Córdoba también ha aprobado una moción conjunta en la que se pide al Ejecutivo central el arreglo de la plaza de las Tres Culturas, adyacente a la estación de trenes y puerta de entrada a la ciudad. Esta céntrica ubicación no tiene apenas sombras y ningún árbol ni zona verde y el estanque con el que cuenta lleva meses sin agua. La propuesta pasa por construir "una alternativa más amable y adaptada al calor", según resumió el martes el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico.