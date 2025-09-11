El Pleno de Córdoba declara a Rafael Estévez cuidador honorario del patio de la calle Trueque

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves una declaración institucional con el apoyo de todos los grupos municipales para distinguir como cuidador honorario del patio de la calle Trueque a Rafael Estévez Recio. El cuidador, que ha estado presente en el salón de plenos durante la lectura de la declaración institucional, ha estado ligado a este patio desde el año 1974 hasta la actualidad.

En la declaración, el Pleno ha recordado el origen de la fiesta de los Patios, así como su idiosincrasia, y ha destacado el papel jugado por Rafael Estévez desde hace medio siglo, en el que "ha puesto el corazón y el alma en el cuidado" de este patio adquirido por el Ayuntamiento de Córdoba como centro de interpretación de los patios. Su trabajo incansable "sin vacaciones ni descansos" ha hecho que el patio 4 de Trueque sea uno de los más visitados en Córdoba año tras año. Asimismo, la corporación municipal ha agradecido y reconocido su dedicación y esfuerzo, y el hecho constatado de que ha entendido este cuidado tan especial en Córdoba "como una forma de vida".

Un patio municipal

Rafael Estévez Recio se retira ahora y su función la asumirá la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, que tiene previsto además rendir un pequeño homenaje a este cordobés y poner una placa en el patio que ha sido su vida durante tantos años.

El patio de Trueque 4 fue recuperado por Vimcorsa en 2014 como Centro de Interpretación de la Fiesta de los Patios, aunque estuvo abierto pocos meses con esa función por problemas burocráticos y de personal. Así que, en 2023, se decidió que, por ahora, la casa se usará para actos municipales relacionados con los Patios y visitas ilustres.