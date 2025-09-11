La oposición en Córdoba rechaza destinar medio millón de euros a la construcción de una escultura a Fernando III

La oposición ha rechazado este jueves, en la sesión plenaria de septiembre, que el Ayuntamiento de Córdoba destine medio millón de euros a la construcción de un grupo escultórico dedicado al rey Fernando III el Santo, que recuerde la figura Reconquista de la ciudad de Córdoba en 1236. La cuestión llegaba al pleno entre las modificaciones de crédito del orden de día, que incluía una partida de 532.000 euros que iba a dedicarse a la reforma del salón de plenos. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, confirmó ya el martes la intención del Ayuntamiento de Córdoba de levantar este conjunto escultórico en el entorno del Campo Santo de los Mártires, un espacio que el Consistorio considera idóneo siempre que reciba permiso de la Junta de Andalucía para hacerlo, y este jueves lo ha confirmado en el salón de plenos la delegada de Hacienda, Blanca Torrent.

En las comparecencias previas al pleno, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha matizado, no obstante, que la partida de medio millón no ser destinará íntegramente a la escultura y que podrá tener otros fines. Asimismo, ha defendido que el dinero ya no se dedique a la reforma del salón de plenos, ya que sigue adelante la intención del gobierno local de levantar un nuevo ayuntamiento en la Victoria a partir de un proyecto del arquitecto Rafael de la Hoz. La oposición, sin embargo, ha criticado "la opacidad" sobre este expediente por parte del equipo de gobierno y ha deslizado sus sospechas de que la licitación de esa escultura estuviera incluso ya dada.

Rechazo de la oposición

La modificación de crédito ha recibido el rechazo frontal del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, que se mostró ya el martes contrario a que el Ayuntamiento rindiera homenaje al monarca de la Reconquista al entender que lo hacía, además, haciéndole "una concesión a Vox". Sin embargo, este partido también ha sido muy crítico con la idea del equipo de gobierno encargue la escultura, no por la figura histórica a la que se le quiere rendir homenaje, sino por la cantidad que se quiere dedicar a ello al entenderlo "desorbitado".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que Fernando III debería enseñarse en los colegios, pero ha lamentado no tener "detalle ninguno" sobre este proyecto que a priori le parece "una locura". Desde Hacemos Córdoba, José Carlos Ruiz, también ha criticado la idea y ha considerado que es una muestra "de que el Partido Popular le ha perdido el respeto al dinero público; es una vergüenza". Los tres grupos han sugerido otros destinos para esa partida como la compra de los cines de verano, la adquisición de papeleras o a la compra de comida para el Banco de Alimentos.

Sobre las críticas del PSOE, el portavoz popular ha declarado con ironía: "A ver si ahora vamos a tener que quitar las estatuas de los Reyes Católicos o de Colón porque el señor Hurtado piense que son de Vox".