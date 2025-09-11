La Junta intenta evitar muertes de dependientes en lista de espera priorizando a los más graves

Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, la Junta de Andalucía se ha propuesto acortar las listas de espera del sistema de dependencia con medidas urgentes que impidan que sigan sonando los casos de personas que mueren a la espera de recibir la prestación. Según datos del Imserso de enero a junio, un total de 3.360 personas fallecieron en Andalucía a la espera de la ayuda. Por más intentos de agilizar la situación con decretps para recortar la burocracia del sistema, la realidad es que el número de solicitantes va en aumento, las entidades del tercer sector alertan de que los costes laborales cada vez pesan más, el número de plazas es insuficientes y los tiempos de espera más largos.

La delegada de Servicios Sociales, María Dolores Alonso, ha informado este jueves de la orden del 3 de septiembre según la cual se dará prioridad al sistema a las personas con especial vulnerabilidad, algo que cabría esperar que ya ocurría y que según los parámetros establecidos, son "personas mayores con más de 90 años, enfermos que estén siendo atendidos en cuidados paliativos, los menores hasta 14 años, las víctimas de violencia de género y los enfermos con ELA".

Sin datos sobre el porcentaje del total que representan estos colectivos en Córdoba ni datos sobre cuánto tiempo esperan recortar los tiempos y la lista de espera por esta vía, la idea es que cuando personas con este perfil realicen su solicitud pasen a ser atendidas de forma preferente. Consultada también sobre cuántas personas han fallecido en Córdoba el último año esperando a que se les asigne una prestación, la delegada de Servicios Sociales ha asegurado no tener el dato.

Según datos andaluces, ya que no hay concreción provincial, los solicitantes de una prestación de dependencia esperan "una media de 570 días" hasta que se les concede la prestación correspondiente. Alonso asegura que en cierta medida, esta demora se debe a que un porcentaje importante de las personas que solicitan ayuda a la dependencia no tienen derecho a ella, lo que estaría dificultando la atención a quienes realmente lo necesitan. También ha admitido que el sistema no es capaz de dar respuesta ágil a todos los casos, lo que ha justificado por la falta de recursos. "La financiación de la ley de dependencia debe estar a cargo del Estado y de las comunidades al 50%, pero es la Junta de Andalucía la que está haciendo el mayor esfuerzo presupuestario, a diferencia de otras comunidades", ha indicado. Pese a ese déficit de recursos, ha asegurado que en Andalucía hay "récord de beneficiarios y de prestaciones". En Córdoba, según los datos facilitados por Alonso, habría 32.754 beneficiarios y 52.000 prestaciones. Estos datos tampoco no han podido ser confirmados, ya que el acceso a las estadísticas provincializadas de la Agencia de Servicios Sociales y la Dependencia no está operativo.