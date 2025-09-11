Isidoro García-Escribano: «Hemos trabajado para que Córdoba esté representada con una identidad propia, sólida y reconocible»

- Del 11 al 14 de septiembre se celebra Madridjoya, el Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia. ¿De qué forma está presente la Asociación de Joyeros de Córdoba?

La Asociación de Joyeros de Córdoba participa en Madridjoya con la firme convicción de que este salón constituye una plataforma privilegiada para mostrar la creatividad, el diseño y la excelencia técnica de nuestros profesionales. Nuestra presencia no se limita a un acompañamiento institucional, ya que hemos trabajado para que Córdoba esté representada con una identidad propia, sólida y reconocible que subraye el prestigio que el sector joyero cordobés ha consolidado a lo largo de los años.

- ¿Qué objetivos y expectativas tiene la asociación para Madridjoya?

Nuestro principal objetivo es reforzar la proyección nacional e internacional de Córdoba como capital de la joyería española. Aspiramos a generar nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas, abrir mercados, establecer alianzas estratégicas y dar visibilidad al enorme potencial creativo de nuestros talleres y diseñadores. Asimismo, buscamos consolidar una imagen de unidad sectorial, en la que la tradición y la innovación convivan para seguir situando a Córdoba como referente indiscutible de calidad y vanguardia.

- Este año, por primera vez, el sector joyero cordobés se ha unido para acudir al evento. Además, el Ayuntamiento de Córdoba tendrá un stand que será punto de encuentro, de participación y promoción. ¿Qué nos puede contar sobre ello?

Es un hecho histórico y profundamente significativo. La unión del sector cordobés en torno a Madridjoya refleja una madurez colectiva que fortalece a todos y nos permite proyectarnos con una voz común. El stand impulsado por el Ayuntamiento de Córdoba será un espacio de encuentro y de referencia, concebido no solo para la promoción comercial, sino también como símbolo de apoyo institucional. Deseo expresar públicamente nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por su implicación y sensibilidad hacia un sector que constituye un emblema económico, cultural y artístico de la ciudad. La colaboración entre instituciones y empresarios es, sin duda, la clave para que Córdoba siga brillando en los principales escaparates internacionales.

- En esta edición, ¿cuántas empresas joyeras estarán presentes?

Este año contamos con la participación de una treintena de empresas cordobesas, que abarcan desde firmas consolidadas con proyección internacional, hasta jóvenes empresas que aportan frescura y nuevas tendencias. Todas ellas representan la diversidad, el talento y la excelencia de nuestra joyería, que combina la tradición artesanal heredada con la incorporación de tecnologías de última generación. Además de estas hay otras cuatro más que, sin estar ubicadas en Córdoba, sí que pertenecen a nuestra Asociación de Joyeros de Córdoba.

- Madridjoya es una oportunidad única para descubrir las últimas tendencias y generar oportunidades de negocio. También para posicionar a Córdoba como referente nacional e internacional. ¿Qué supone este evento para nuestra ciudad?

Exactamente. Madridjoya es, por su dimensión y repercusión, una cita ineludible. Allí no solo se muestran las últimas tendencias del sector, sino que se construye un espacio de diálogo entre tradición y modernidad, creatividad y mercado. Para Córdoba supone la ocasión de reafirmar su liderazgo histórico en la joyería española y de proyectarse al mundo como cuna de talento, innovación y belleza. Nuestro compromiso es seguir trabajando, desde la Asociación, junto con empresarios y administraciones para que la joya cordobesa mantenga su esencia y, al mismo tiempo, se abra con decisión a los nuevos retos globales.