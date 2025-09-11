Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 11 de septiembre de 2025
Inaguración
‘Jazz. Carteles de Juan Vida, 1986/2024’
Muestra la reproducción avant la lettre de los carteles diseñados por Vida para los festivales de Jazz de Granada y Almuñécar. Una sucesión de imágenes que describe la evolución de un lenguaje plástico sólido y directo, en el que fondo y forma andan indisolublemente unidos al servicio de la eficacia comunicativa. Se podrá visitar hasta el 11 de octubre. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
20.00 horas.
Concierto
‘Ritmos y otras músicas’, con Little José & The runners
El repertorio de este grupo incluye tanto composiciones originales como versiones de clásicos del blues, abarcando desde temas tradicionales de Muddy Waters, Little Walter o Howlin’ Wolf, hasta estilos más contemporáneos de artistas como Stevie Ray Vaughan o ZZ Top. Entrada libre. Aforo limitado.
CÓRDOBA. Fundación Caja Rural del Sur.
Radio, 1 (entrada por Avda. de la Libertad).
20.00 horas.
Latidos flamencos
Concierto de Juanfe Pérez
Dentro del ciclo Latidos flamencos, tendrá lugar el concierto Prohibido el toque, ofrecido por Juanfe Pérez. Entrada gratuita hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Cine Delicias.
Frailes, 10.
21.00 horas.
Flamenco en la terraza
Actuación de Miriam Cuevas
Baile a cargo de Miriam Cuevas en el ciclo Flamenco en la terraza. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.
22.00 horas.
