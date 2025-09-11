Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 11 de septiembre de 2025

‘Jazz. Carteles de Juan Vida, 1986/2024’

‘Jazz. Carteles de Juan Vida, 1986/2024’ / Córdoba

Inaguración

‘Jazz. Carteles de Juan Vida, 1986/2024’

Muestra la reproducción avant la lettre de los carteles diseñados por Vida para los festivales de Jazz de Granada y Almuñécar. Una sucesión de imágenes que describe la evolución de un lenguaje plástico sólido y directo, en el que fondo y forma andan indisolublemente unidos al servicio de la eficacia comunicativa. Se podrá visitar hasta el 11 de octubre. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

20.00 horas.

Concierto

‘Ritmos y otras músicas’, con Little José & The runners

El repertorio de este grupo incluye tanto composiciones originales como versiones de clásicos del blues, abarcando desde temas tradicionales de Muddy Waters, Little Walter o Howlin’ Wolf, hasta estilos más contemporáneos de artistas como Stevie Ray Vaughan o ZZ Top. Entrada libre. Aforo limitado.

CÓRDOBA. Fundación Caja Rural del Sur.

Radio, 1 (entrada por Avda. de la Libertad).

20.00 horas.

Latidos flamencos

Concierto de Juanfe Pérez

Dentro del ciclo Latidos flamencos, tendrá lugar el concierto Prohibido el toque, ofrecido por Juanfe Pérez. Entrada gratuita hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Cine Delicias.

Frailes, 10.

21.00 horas.

Flamenco en la terraza

Actuación de Miriam Cuevas

Baile a cargo de Miriam Cuevas en el ciclo Flamenco en la terraza. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Plaza del Triunfo.

22.00 horas.

