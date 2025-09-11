Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento de Córdoba

El gobierno local estudiará una línea de subvenciones para evitar el cierre de los cines de verano

El empresario del Fuenseca y el Delicias ya ha anunciado su intención de no abrir el verano próximo

Comienzo de la temporada de cines de verano en el Delicias este verano.

Comienzo de la temporada de cines de verano en el Delicias este verano. / Manuel Murillo

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El gobierno municipal anuncia que va a estudiar una línea de subvenciones que permita mantener abiertos la próxima temporada los cines de verano. La teniente de alcalde de Cultura, Isabel Albás, ha informado este jueves en el pleno de Córdoba de esta iniciativa municipal, que pretende frenar la decisión de al menos uno de los empresarios de los cines de verano de la ciudad, Antonio Amil, de no abrir el verano que viene por la baja rentabilidad de los espacios.

De hecho, el empresario del Fuenseca y el Delicias reconoció hace unas semanas en Diario CÓRDOBA que la temporada había sido "pésima", con una caída drástica de público por el calor y la falta de películas taquilleras de este verano. A esta situación, añadía, se sumaba "la falta de ayudas por parte del Ayuntamiento, que adeudaba unos 40.000 euros del acuerdo publicitario que teníamos y que no ha cumplido", dijo.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha preguntado hoy al equipo de gobierno cuál es el plan alternativo del Ayuntamiento a para evitar "esta crónica de una muerte anunciada" y ha pedido una solución para evitar el cierre de unos espacios que forman parte de la identidad de la ciudad. "Todos los cordobeses queremos que se mantengan los cines de verano", ha sostenido el edil para criticar que se estén subvenciones hasta con 300.000 euros actividades culturales privadas.

Antonio Amil, empresario y gestor de los cines de verano

Antonio Amil, empresario y gestor de los cines de verano / Manuel Murillo

Respuesta municipal

Isabel Albás, por su parte, ha informado de que el gobierno municipal va a evaluar una línea de subvenciones para los cines de verano para poder ayudar desde lo público al empresario cordobés. "La voluntad del alcalde es seguir apostando por los cines de verano para mantener la actividad con colaboración público-privada", ha anunciado sin concretar en qué consistiría esa línea de subvenciones, ni la partida económica que se destinaría a ello. "Estamos evaluándolo, pero la voluntad es mantenerlos y que el año que viene vuelvan a abrir", ha concluido.

