Farmacéuticos e Imibic se unen en la mejora de la salud cardiovascular

El Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y la Fundación Bidafarma han unido sus fuerzas en un proyecto pionero para la mejora de la educación de la población cordobesa en el ámbito de la salud cardiovascular y la prevención de este tipo de enfermedades: la edición del libro Salud cardiovascular en la farmacia, que ha sido presentado este jueves en el Imibic.

La presentación de dicha publicación contó con la asistencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García; la delegada de la Consejería de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella; el vicerrector de Salud y Bienestar de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Córdoba, Rafael Solana; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance; el director científico del Imibic, Pablo Pérez; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño; y el presidente de la Fundación Bidafarma, Leandro Martínez.

El libro ofrece consejos y pautas de recomendación para gozar de una buena salud en el sistema cardiovascular, evitar dichas patologías a través de estilos de vida saludable, y cumplir de forma correcta con los tratamientos en el caso de los pacientes ya diagnosticados con este tipo de enfermedades, lo que permite aumentar el grado de adherencia a las terapias y cambiar los comportamientos o conductas de los pacientes o las personas que tienen mayor riesgo de padecerlas.