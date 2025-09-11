Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 12 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Alfonso Moral Muñoz

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Cepas Reyes

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Navarro Angulo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  3. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  4. Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
  5. La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
  6. El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
  7. La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
  8. La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante

Farmacéuticos e Imibic se unen en la mejora de la salud cardiovascular

Farmacéuticos e Imibic se unen en la mejora de la salud cardiovascular

La Junta intenta evitar muertes de dependientes en lista de espera priorizando a los más vulnerables

La Junta intenta evitar muertes de dependientes en lista de espera priorizando a los más vulnerables

Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de septiembre

Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El Pleno de Córdoba pide al Gobierno declarar Villanueva del Rey como zona catastrófica por el incendio del verano

El Pleno de Córdoba pide al Gobierno declarar Villanueva del Rey como zona catastrófica por el incendio del verano

Al-Zahara fortalecerá las acciones de demanda de limpieza, seguridad y cultura en los barrios de Córdoba

Al-Zahara fortalecerá las acciones de demanda de limpieza, seguridad y cultura en los barrios de Córdoba

El Pleno de Córdoba no logra consensuar una moción de apoyo a Palestina por la postura de Hacemos y Vox

El Pleno de Córdoba no logra consensuar una moción de apoyo a Palestina por la postura de Hacemos y Vox

El debate sobre la titularidad de la Mezquita regresa al salón de plenos seis años después de 'zanjarse'

El debate sobre la titularidad de la Mezquita regresa al salón de plenos seis años después de 'zanjarse'
Tracking Pixel Contents