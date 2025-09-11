Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de septiembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 12 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Alfonso Moral Muñoz

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Cepas Reyes

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Josefa Navarro Angulo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.