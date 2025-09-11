Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 12 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Alfonso Moral Muñoz
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Josefa Cepas Reyes
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Josefa Navarro Angulo
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Salud.
