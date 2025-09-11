Construcor defiende la nueva ley de vivienda andaluza, «más flexible y más ágil»

La asociación de empresarios de la construcción de Córdoba, Construcor, ha respaldado el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, iniciando así su tramitación parlamentaria. En opinión de María Dolores Jiménez, presidenta de Construcor, la nueva ley «es muy positiva y necesaria» para afrontar los problemas actuales de acceso a la vivienda. «La norma está aún al inicio de su tramitación y no podemos prever cuáles serán los resultados, pero creemos que ofrece muchas herramientas para adaptarla y buscar soluciones a las necesidades de cada territorio». También destaca como positivo que permita que se construyan viviendas protegidas con colaboración público-privada, «algo que nos parece un acierto, ya que son las empresas las que están preparadas para construir de una forma rápida y con garantías la cantidad de viviendas que se necesitan».

Construcor valora sobre todo dos elementos de la futura ley andaluza, las medidas dirigidas a reducir la tramitación burocrática, «ya que esto hará que sea una norma más ágil», destacó Jiménez, y que sea «una ley flexible, lo que hará que esté abierta a las necesidades de cada municipio». En esta línea, la presidenta de Constructor recalca que «Málaga, Fuengirola, Córdoba o Montemayor no tienen las mismas necesidades en materia de vivienda, ni tampoco la misma realidad, de ahí que se necesite una norma flexible como la que se ha elaborado». Considera la patronal que la ley abre además «un enorme abanico de posibilidades como el aumento de la edificabilidad o el cambio de uso de terrenos que estaban destinados a fines no sanitarios ni educativos para la construcción de vivienda protegida, que serán beneficiosos para el conjunto», si bien insiste en que «hablamos de una ley viva que está naciendo ahora y que necesitará modificaciones a medida que vaya avanzando».

Edificación de viviendas en Andalucía. / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Antes de acabar la legislatura

El objetivo del Gobierno andaluz es que entre en vigor antes de que acabe la legislatura. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, adelantó ayer que ya hay 49 municipios andaluces inscritos para un cambio de uso del suelo que se destinarían a la construcción de viviendas protegidas y estimó que esas bolsas de suelo ofrecidas por los municipios de más de 100.000 habitantes permitirían construir casi 40.000 viviendas. De momento, no hay datos provincializados.

Cabe recordar que la futura Ley de Vivienda de Andalucía creará la figura de las áreas prioritarias, que serán zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Asimismo, se apostará por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones…) con el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible. La norma también promete simplificar los trámites administrativos y eliminar la dispersión normativa existente, para lo cual se derogarán cuatro leyes anteriores.

