Cincuenta negocios expondrán sus excelencias gastronómicas en el 'Califato in the Street'

La Puerta del Puente acogerá el próximo 20 de octubre una de las actividades más importantes del Córdoba Califato Gourmet, como es el denominado Califato in the street, una iniciativa en la que los cordobeses podrán conocer a pie de calle las elaboraciones más importantes de los restaurantes de la provincia. En la presentación de la actividad, que ha tenido lugar en el Mercado Victoria, la coordinadora del evento, Sara Lozano, ha explicado que este año se espera contar una participación de unos cincuenta negocios. Ya hay confirmados unos 40, que se sumarán también a la ruta de la tapa que también se incluye en un evento que llega a su décima edición.

Según ha explicado la organizadora, el objetivo de esta actividad es dar promoción y conocimiento a la gastronomía de la provincia de Córdoba, con un especial protagonismo de los productos autóctonos de cada comarca. Por eso, para la presentación se ha contado con el apoyo de tres restauradores de puntos distintos de la geografía provincial, como son Carlos Fernández (Karán Britó), de Pozoblanco; Rafael Lora (Balma) de Palma del Río y Martín Vega (Casa Matías), de Dos Torres. Todos ellos han destacado lo importante que son los productos locales en sus elaboraciones, desde la naranja al aceite de oliva virgen extra, pasando por los ibéricos, lo que, unido a elaboraciones tradicionales, con toques de innovación, logran el nivel de excelencia que atesora la cocina cordobesa.

En lo que se refiere al Califato Lab, Sara Lozano ha explicado que se trata de una actividad que se desarrollará en directo, en la Puerta del Puente, entre cuatro cocineros cordobeses que elaborarán tapas ante la mirada del público. Se completa la jornada con el concurso de tapas, cuyo jurado está compuesto por algunos de los cocineros Michelin de Córdoba, periodistas y blogueros especializados. Además, habrá un premio que concederá el jurado que podrá votar por medio de un código QR. Lozano ha explicado que las tapas que se elaboren en los expositores podrán ser degustadas por el público al precio de tres euros.

El evento cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), de la Diputación Provincial, cuyo presidente, Félix Romero, ha señalado la importancia de poner en valor la gastronomía de la provincia, porque a su vez se destaca la calidad de los productos del sector agroalimentario de Córdoba, que son los que sustentan gran parte de la economía del medio rural. Por eso, Romero ha indicado que por medio de la marca Sabor de Córdoba, la entidad que preside se suma a cuantos eventos y propuestas sirvan para promocionar y defender la cocina, la gastronomía cordobesa representada por una auténtica "constelación de soles y estrellas" del sector.