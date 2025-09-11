El Cabildo agradece formar parte del órgano de coordinación del plan de gestión del Centro Histórico

El Cabildo Catedral de Córdoba ha agradecido este jueves formar parte del órgano de coordinación del plan de gestión del Centro Histórico, ante la propuesta del Ayuntamiento de la capital de incluir en la aprobación del citado plan de gestión la constitución de un órgano de coordinación en el que participen la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura --"como administraciones tutelantes y responsables de la relación con la Unesco"--, el propio Consistorio y el Cabildo, como titular y gestor del bien que motivó la declaración de Patrimonio Mundial.

En una nota, el Cabildo ha agradecido la iniciativa del Ayuntamiento de "invitarnos a participar en un equipo de coordinación sobre el plan de gestión del Centro Histórico". "Como entidad titular de la Mezquita-Catedral creemos que nuestra experiencia y conocimiento pueden ser de gran ayuda", han resaltado.

Así, se han puesto a disposición del Consistorio para colaborar con su participación, "aportando la experiencia acrisolada a través de los siglos en la gestión de un bien milenario con lo mejor de nuestra experiencia, en esta andadura que inicia el Ayuntamiento, para que tengamos el mejor plan de gestión del Casco Histórico".