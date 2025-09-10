La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El informe de la Policía Científica sobre el incendio de la Mezquita-Catedral; la reunión institucional sobre el embalse de La Colada y el trasplante de corazón número 800 del Reina Sofía marcan la agenda
Accidental y con un único foco, en una barredora eléctrica almacenada en el interior del monumento. Así se produjo el incendio que afectó a una pequeña parte de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el pasado 8 de agosto, según el informe de la Policía Científica, conocido hoy. En el documento, los agentes explican que la barredora no se hallaba enchufada a la corriente, pero su batería tenía algo de carga y se fundió la pieza, dando lugar al fuego. Es la información que abre el boletín de la tarde, aunque otras dos noticias centran también la mirada de los lectores. La primera, la reunión mantenida entre la Confederación del Guadiana, la Junta y la Diputación, sobre la conexión de La Colada con Sierra Boyera, que las dos últimas instituciones consideran "desilusionante" y una "oportunidad perdida". Y la segunda, el testimonio de Iván Ruiz, el trasplantado de corazón número 800 del hospital Reina Sofía, quien asegura que tuvo "muchas muertes súbitas" antes de recibir el injerto.
- El informe policial confirma que el incendio de la Mezquita-Catedral fue accidental y se originó en la barredora
- Junta y Diputación consideran "desilusionante" y una "oportunidad perdida" la reunión sobre La Colada
- Iván Ruiz, trasplantado de corazón número 800 de hospital Reina Sofía: "Antes de recibir el injerto sufría muchas muertes súbitas"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los colegios de Córdoba se vuelven a llenar de vida con el inicio del curso en Infantil y Primaria
- El chef Paco Morales presenta a los hosteleros su Qurtuba Academy y recibe el aplauso del sector
- Una caravana de vehículos de CCOO y UGT recorre Córdoba para reclamar la jornada laboral de 37,5 horas
- El PSOE propone construir una trinchera y un túnel para salvar la basílica en la ronda Norte de Córdoba
- Ya hay fecha para que la estación de trenes de Córdoba estrene el nombre de Julio Anguita
Provincia
- Maniataron a los moradores y les robaron las joyas: cae una violenta banda tras asaltar una vivienda en La Rambla
- La Subdelegación acusa al alcalde de Puente Genil de crear "una alarma innecesaria"
Cultura
- Monumentos y museos abiertos, visitas guiadas y espectáculos para celebrar La Noche del Patrimonio en Córdoba
Andalucía
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será "permanente" y no se podrán vender en el mercado libre
- Estos son los protocolos, consejos y medidas acordados por la Junta ante los casos de gripe aviar en Andalucía
España
- Feijóo asegura que la "corrupción" no se acabará hasta que Sánchez deje la Moncloa: "A usted solo le mueve el miedo"
Internacional
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov