Accidental y con un único foco, en una barredora eléctrica almacenada en el interior del monumento. Así se produjo el incendio que afectó a una pequeña parte de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el pasado 8 de agosto, según el informe de la Policía Científica, conocido hoy. En el documento, los agentes explican que la barredora no se hallaba enchufada a la corriente, pero su batería tenía algo de carga y se fundió la pieza, dando lugar al fuego. Es la información que abre el boletín de la tarde, aunque otras dos noticias centran también la mirada de los lectores. La primera, la reunión mantenida entre la Confederación del Guadiana, la Junta y la Diputación, sobre la conexión de La Colada con Sierra Boyera, que las dos últimas instituciones consideran "desilusionante" y una "oportunidad perdida". Y la segunda, el testimonio de Iván Ruiz, el trasplantado de corazón número 800 del hospital Reina Sofía, quien asegura que tuvo "muchas muertes súbitas" antes de recibir el injerto.

