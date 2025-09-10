Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El informe de la Policía Científica sobre el incendio de la Mezquita-Catedral; la reunión institucional sobre el embalse de La Colada y el trasplante de corazón número 800 del Reina Sofía marcan la agenda

Trabajos en la zona afectada por el incendio de la Mezquita Catedral de Córdoba, en imagen de hace dos semanas.

Trabajos en la zona afectada por el incendio de la Mezquita Catedral de Córdoba, en imagen de hace dos semanas. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Accidental y con un único foco, en una barredora eléctrica almacenada en el interior del monumento. Así se produjo el incendio que afectó a una pequeña parte de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el pasado 8 de agosto, según el informe de la Policía Científica, conocido hoy. En el documento, los agentes explican que la barredora no se hallaba enchufada a la corriente, pero su batería tenía algo de carga y se fundió la pieza, dando lugar al fuego. Es la información que abre el boletín de la tarde, aunque otras dos noticias centran también la mirada de los lectores. La primera, la reunión mantenida entre la Confederación del Guadiana, la Junta y la Diputación, sobre la conexión de La Colada con Sierra Boyera, que las dos últimas instituciones consideran "desilusionante" y una "oportunidad perdida". Y la segunda, el testimonio de Iván Ruiz, el trasplantado de corazón número 800 del hospital Reina Sofía, quien asegura que tuvo "muchas muertes súbitas" antes de recibir el injerto.

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Andalucía

España

Internacional

El chef Paco Morales presenta a los hosteleros su Qurtuba Academy y recibe el aplauso del sector

Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de septiembre

El juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba asume el procedimiento sobre el incendio en la Mezquita-Catedral

Iván Ruiz, trasplantado de corazón número 800 de hospital Reina Sofía: "Antes de recibir el injerto sufría muchas muertes súbitas"

Los colegios de Córdoba se vuelven a llenar de vida con el inicio del curso en Infantil y Primaria

Cerca de 400 cordobeses mejoran su empleablidad con el simulador de realidad virtual del SAE

