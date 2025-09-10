La actualidad del miércoles 10 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El estudio de viabilidad de la UCO sobre posibles usos del edificio de la Zona Militar; la vuelta al cole para casi 60.000 alumnos cordobeses y la carta de felicitación de la Unesco al Cabildo marcan el inicio de la jornada
La Universidad de Córdoba realizará un estudio de viabilidad para ver los posibles usos del edificio de la Zona Militar. Ubicado muy cerca de la plaza de la Trinidad, fue adquirido hace dos años por la institución académica a Defensa, con el objetivo de ampliar la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias a ese estudio, la UCO pretende conocer si es factible construir dentro una residencia universitaria, un espacio expositivo, una biblioteca o una casa del estudiante. Es la noticia que abre informativamente una mañana en la que el foco estará puesto en los colegios de Infantil y Primaria, a los que regresan más de 59.800 alumnos en la provincia de Córdoba. Finalmente, repasamos la carta de felicitación de la Unesco al Cabildo y las autoridades locales por su reacción al incendio de la Mezquita-Catedral.
- Córdoba se sitúa como tercera provincia andaluza con la tasa de suicidio más alta
- Más de 59.800 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial vuelven hoy al cole en Córdoba
- "Eficiencia" y "coordinación": las claves ante el incendio de la Mezquita que la Unesco pone de ejemplo mundial
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La Fiscalía alerta del elevado número de menores víctimas de delitos sexuales en Córdoba
- El Ayuntamiento reducirá el tiempo de revisión de los colegios tras resolver 2.459 incidencias
- Córdoba formará por primera vez a 58 agentes de la Policía Local para toda Andalucía
- Fraude millonario: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- El Ayuntamiento de Córdoba hará una escultura de Fernando III en el Campo Santo de los Mártires
Provincia
- Dos heridos en un tiroteo en plena calle en la barriada Poeta Juan Rejano de Puente Genil
- La Junta, la Confederación y la Diputación de Córdoba negociarán mañana la obra de La Colada
Deportes
España
Sociedad
Andalucía
- Moreno lanza su ley de vivienda con el objetivo de elevar la oferta, bajar precios y enfrentarse al "intervencionismo" estatal
Internacional
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años