La actualidad del miércoles 10 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El estudio de viabilidad de la UCO sobre posibles usos del edificio de la Zona Militar; la vuelta al cole para casi 60.000 alumnos cordobeses y la carta de felicitación de la Unesco al Cabildo marcan el inicio de la jornada

Espacio que ocupaba el antiguo edificio de la Zona Militar, adquirido por la Universidad de Córdoba.

Espacio que ocupaba el antiguo edificio de la Zona Militar, adquirido por la Universidad de Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Córdoba

La Universidad de Córdoba realizará un estudio de viabilidad para ver los posibles usos del edificio de la Zona Militar. Ubicado muy cerca de la plaza de la Trinidad, fue adquirido hace dos años por la institución académica a Defensa, con el objetivo de ampliar la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias a ese estudio, la UCO pretende conocer si es factible construir dentro una residencia universitaria, un espacio expositivo, una biblioteca o una casa del estudiante. Es la noticia que abre informativamente una mañana en la que el foco estará puesto en los colegios de Infantil y Primaria, a los que regresan más de 59.800 alumnos en la provincia de Córdoba. Finalmente, repasamos la carta de felicitación de la Unesco al Cabildo y las autoridades locales por su reacción al incendio de la Mezquita-Catedral.

