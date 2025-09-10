El Teléfono de la Esperanza se suma en Córdoba al Día de la Prevención del Suicidio con una campaña centrada en Virginia Woolf

En las últimas semanas, el Teléfono de la Esperanza ha lanzado una pregunta a través de sus redes: “Cuando sientes que la vida se oscurece… ¿qué te ayuda a salir adelante?”. Decenas de personas respondieron con pequeños momentos y escenas cotidianas que han dado lugar a una campaña audiovisual fragmentada en varias piezas que se ha publicado del 5 al 10 de septiembre, combinando imágenes reales, transformaciones con inteligencia artificial y mensajes de esperanza. En Córdoba, el Teléfono de la Esperanza se ha unido a los actos en torno al Día de Prevención del Suicidio con una mesa informativa en la avenida Ronda de los Tejares, y con la lectura de un manifiesto y un encendido de velas en recuerdo de las personas fallecidas por suicidio en el centro cívico Fuensanta al que han asistido representantes de la sociedad ciudad, voluntarios y familiares.

El hilo conductor de esta campaña es la figura de Virginia Woolf, una de las autoras más importantes del siglo XX, que vivió una vida marcada por el sufrimiento emocional y que murió sin encontrar la ayuda que necesitaba. En esta iniciativa, el Teléfono de la Esperanza se plantea qué otras vidas podría haber vivido Virginia si hubiera recibido apoyo a tiempo. La campaña es una invitación a pensar en otros futuros posibles cuando se encuentra apoyo, escucha y contención emocional.

Mesa informativa del Teléfono de la Esperanza, este miércoles en Ronda de los Tejares. / CÓRDOBA

“A veces el sufrimiento es tan grande que nos impide reconocer lo que en nuestra vida ha sido importante y nos ha sostenido. Por eso, esta campaña pone el foco en las razones para vivir: en lo que nos conmueve, nos ilusiona, nos vincula. Pueden ser personas, lugares, rutinas o sueños. Lo importante es recordarlos cuando más los necesitamos”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

Más allá de lo online, las sedes del Teléfono de la Esperanza se suman con propuestas presenciales en sus territorios, abriendo espacios de reflexión, sensibilización y participación ciudadana para seguir impulsando la prevención del suicidio desde lo local.

Más de 3.000 peticiones de ayuda

Sólo en el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza de Córdoba ha atendido 3642 peticiones de ayuda; en 377 de ellas la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 98 de los casos existía un riesgo de conducta suicida. A nivel nacional, esta cifra asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso. Aunque se trata de datos provisionales, apuntan a una realidad que no podemos ignorar.

El chat de la Esperanza, especialmente pensado para jóvenes, está recibiendo cada vez más consultas vinculadas a esta realidad. Un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad, lo que, según Eduardo Bensabat, coordinador técnico del servicio, “pone de relieve la importancia de contar con canales de comunicación accesibles y gratuitos para la población más joven”.

En lo que va de 2025, el chat ha experimentado un incremento del 108,7% respecto al mismo período del año anterior. Entre las principales problemáticas detectadas destaca que 1 de cada 5 consultas están relacionadas con la conducta suicida (20%). Además, las autolesiones no suicidas están presenten en el 4,21% de los casos y la percepción de soledad no deseada en un 5.42%, a pesar del mito de que los jóvenes están hiperconectados.

“Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, sólo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto”, recuerda González.

Inteligencia artificial

Finalmente, el equipo técnico del chat ha comenzado a detectar un fenómeno incipiente: personas que llegan al servicio derivadas por asistentes de inteligencia artificial. Aunque aún no hay datos consolidados, Bensabat señala que este nuevo canal de llegada a los recursos de ayuda “nos obliga a reflexionar sobre el uso que la población está haciendo de estas herramientas digitales cuando se enfrenta a un sufrimiento emocional”

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a viernes de 18.00 a 00.00, y puede utilizarse desde la web de la entidad o descargando la app Conéctate.social. Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.