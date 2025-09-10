El sector de la joyería cordobesa acude unido por primera vez a Madridjoya

El Ayuntamiento de Córdoba abrirá este jueves, 11 de septiembre, su estand en MadridJoya en el recinto ferial Ifema de Madrid, “un espacio donde el sector joyero cordobés acudirá por primera vez unido y en bloque, con el objetivo de demostrar por qué somos la capital mundial de la joyería”, ha adelantado la teniente de alcalde de Economía y Empleo y presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), Blanca Torrent. Como ha explicado Torrent en una nota de prensa, “en Córdoba tenemos más de 1.200 empresas, que representan el 95% de la producción andaluza y el 60% de la nacional, que generan 15.000 empleos directos e indirectos. Además, albergamos el Parque Joyero más grande de Europa, con 14.000 metros cuadrados dedicados a la actividad empresarial. Y contamos con la Escuela de Joyería, Centro de Referencia Nacional, donde se forman profesionales altamente cualificados”.

Asimismo, Córdoba “también es un referente en la colaboración público-privada y en el compromiso de la Administración local con este sector”, ha recordado la delegada, quien ha apuntado que el Ayuntamiento ha instalado un estand propio en el mayor evento comercial de la joyería de España. “y lo hemos puesto al servicio del sector y de las entidades que lo impulsan, como la Asociación de Joyeros, la Escuela de Joyería de la Junta y el Parque Joyero, para mostrar la cohesión y fortaleza de esta industria”. Torrent ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Córdoba y el Imdeec llevan "más de seis años trabajando con los autónomos, pymes y entidades del sector para reforzar la visibilidad, el prestigio y la proyección de nuestra ciudad como epicentro de la joyería a nivel mundial, y para generar empleo y desarrollo en esta industria, que forma parte de nuestra cultura y que fortalece la presencia de la Marca Córdoba en los mercados internacionales”.

En el centro, Blanca Torrent, en el expositor de Córdoba de Madridjoya. / CÓRDOBA

En este sentido, Torrent ha recordado que en 2020 estuvieron "al lado de las empresas del sector financiando un plan de rescate para hacer frente a las secuelas económicas de Covid-19", y que en 2022 iniciaron otro importante proyecto, como es la presentación de la Marca de Garantía Joyería de Córdoba, para promover la puesta en valor y la revitalización de la tradición e innovación joyera histórica de Córdoba, e impulsar el reconocimiento de la ciudad como centro de referencia.

Indicación Geográfica Protegida

Otro tema que marcará la agenda de Córdoba en MadridJoya es el impulso de la Indicación Geográfica Protegida para la Joya Cordobesa, una iniciativa liderada por la Asociación de Joyeros San Eloy con la financiación del Imdeec. “Una vez más, hemos sido pioneros y estamos abriendo camino para que la Unión Europea pueda reconocer la Joyería de Córdoba como Indicación Geográfica Protegida en la categoría de productos artesanales e industriales. Este reconocimiento proporcionará mayor seguridad al consumidor, ofrecerá un distintivo de autenticidad y de calidad diferenciada, y protegerá a nuestras empresas frente a las falsificaciones y la competencia desleal”.

Estos proyectos, que han supuesto una inversión de casi 250.000 euros, “reflejan la apuesta firme del Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto municipal por los autónomos y pymes de la joyería”. Además, en estos seis años, el Imdeec ha puesto en carga otros recursos, como los incentivos para la expansión de mercados, que cuentan con una línea específica para sectores estratégicos de la economía cordobesa, como las empresas joyeras, puesta en marcha en 2024. Con ayudas de hasta 30.000 euros para financiar gastos de expansión de la actividad empresarial, incluyendo la participación en ferias y congresos de carácter nacional e internacional “para avanzar desde el ámbito local al internacional”. Dentro de la misma, el año pasado hubo 67 empresas joyeras beneficiarias y en 2025 se han recibido 70 solicitudes.

Como ha subrayado Blanca Torrent, “somos el principal aliado del tejido empresarial local, como Administración más cercana a nuestras empresas. Y seguimos defendiendo nuestra joyería y nuestro modelo de ciudad. Una Córdoba que apuesta firmemente por el tejido económico y empresarial como motor de desarrollo, y que se construye desde la colaboración, el diálogo, y el compromiso con nuestros sectores económicos, autónomos y pymes”.