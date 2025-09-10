Paco Morales presenta a los hosteleros su Qurtuba Academy y recibe el aplauso del sector

Paco Morales recibido a los profesionales de la hostelería de Córdoba en las instalaciones de su nueva academia en la antigua escuela de Agrónomos. Miembros de la Asociación de Hostelería de Córdoba (Hostecor) y de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) han acudido este miércoles a la presentación oficial al sector de la nueva Qurtuba Academy del chef Paco Morales, que abrirá sus cocinas en el Campus FP Córdoba el próximo 15 de septiembre con una treintena de alumnos.

El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, ha valorado muy positivamente la iniciativa del cocinero cordobés, cuyo restaurante Noor tiene tres estrellas Michelín. "Nos parece fantástico, estamos trabajando de la mano con ellos y difundiendo el programa de becas que financia hasta el 80% de la matrícula", ha explicado Guerrero, "creemos que propuestas público privadas como esta son la solución a la falta de personal formado en la hostelería".

Paco Morales presenta a los hosteleros su Qurtuba Academy. / AJ González / COR

Uno de los ámbitos en los que la Qurtuba Academy puede aportar mucho será en la certificación profesional, ya que no solo se impartirán las clases del alumnado matriculado sino que habrá cursos concretos que paliarán ese déficit formativo en Córdoba.

Hostecor no cree que esta academia pueda dar respuesta a todas las necesidades que existen, ya que cuenta con un número de plazas limitadas, por lo que no descartan la apertura de otra escuela de hostelería en Córdoba, aunque consideran que Qurtuba Academy, igual que Granier, que estará también en el Campus Córdoba formando a panaderos, "son un impulso muy importante para la profesionalización del sector y esperamos que siga creciendo". En este sentido, ha asegurado que la gran mayoría de los socios de Hostecor han mostrado su disposición para recibir alumnos en prácticas de la academia.

Por su parte, la presidenta de Aehcor, Elena Rizos, ha asegurado que "las instalaciones son una maravilla, se ha cuidado hasta el último detalle y solo podemos decir que estamos seguros de que será un auténtico éxito y una gran oportunidad para Córdoba". Rizos ha destacado la facilidad que suponen las becas y se ha mostrado confiada en que "seguro que de ahí saldrán muy buenos profesionales".