El nuevo césped del campo de fútbol de Alcolea permitiría albergar partidos oficiales

La teniente de alcalde delegada de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar, ha visitado este miércoles el campo de fútbol de Alcolea para dar cuenta de las actuaciones de mejora realizadas en esta infraestructura de la ciudad con la sustitución de un césped con certificado Quality FIFA Pro. Este sello permite la celebración de partidos internacionales de la FIFA y es el más alto estándar de seguridad, rendimiento y durabilidad.

Los vecinos de Alcolea llevaban años reclamando la mejora de estas instalaciones deportivas, que se han beneficiado de una inversión de 200.000 euros. Además del de la barriada de los Ángeles, en Alcolea, el Imdeco anunció en el mes de junio mejoras en los campos de fútbol de la Asomadilla, Margaritas y Vista Alegre, además del de barrio de El Naranjo.

En la reapertura del campo de fútbol de Alcolea, la delegada ha asegurado que el proyecto se circunscribe al modelo de ciudad del alcalde, José María Bellido, que "se basa en mejorar la calidad de vida de los cordobeses". En el caso concreto, del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), que Aguilar preside, ha dicho que ese modelo se traduce "en un plan de mejora de las instalaciones municipales" que se está llevando a cabo en varias de estas instalaciones. "Actuamos y no solo respondemos, sino que saldamos también una deuda histórica que tiene la ciudad con los campos de fútbol", ha reconocido la delegada.

En el campo de fútbol de Alcolea, la gran intervención ha sido la renovación del campo del césped, que es "bastante exigente en calidades, respondiendo incluso a la normativa europea y a los estándares de lo que nos reclama la FIFA Pro Quality", ha asegurado la delegada. "Otros equipos, otras ciudades como la ciudad deportiva del Betis, o la ciudad deportiva de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas tienen también este césped de calidad que nosotros hemos puesto para que los cordobeses y los vecinos de la barriada de Los Ángeles, Alcolea, puedan disfrutar", ha asegurado la edil del PP.

Nuevo césped del campo de fútbol de Alcolea. / CÓRDOBA

Otras mejoras

Además de esta inversión, el Imdeco ha llevado a cabo pequeñas actuaciones en este campo de fútbol como la modificación del sistema de riego y se ha intervenido también en los vestuarios. "Asistimos a un antes y a un después resolviendo, como decía, una deuda histórica, respondiendo también a un compromiso que no es otro que ese modelo de ciudad para mejorar la vida a los cordobeses", ha reiterado.

Calidad, durabilildad y facilidad de mantenimiento

Por su parte, Sebastián del Rey, gerente del Imdeco, ha informado quea el certificado Quality FIFA Pro, que tiene el campo de fútbol de Alcolea, garantiza todas las características en cuanto a calidad, durabilidad y facilidad en el mantenimiento, y ha indicado que así se cumple con tres obligaciones de la administración: que el desarrollo del juego sea de máxima calidad, la durabilidad y la mejora del mantenimiento gracias a la densidad del pelo que es también de máxima calidad, pues evita que se vaya perdiendo el sustrato, lo que garantiza y abarata mucho el mantenimiento".

En último lugar, los responsables municipales han agradecido al Club de Fútbol Alcolea su colaboración durante las obras.