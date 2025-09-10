La Justicia inicia una investigación sobre el incendio en la Mezquita-Catedral

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado este miércoles de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha asumido la instrucción judicial abierta a raíz del incendio ocurrido en la Mezquita-Catedral, monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

También ha precisado que, de momento, no es posible conocer más información sobre este asunto. Se da la circunstancia de que el juzgado de Instrucción número 8 desempeñaba funciones de guardia el pasado 8 de agosto, cuando se declaró el fuego en el monumento. Sin embargo, finalmente Instrucción 2 ha asumido la investigación de los hechos.

Ya entonces el TSJA indicó que el órgano judicial estaba a la espera de recibir el atestado policial sobre el incendio de la Mezquita Catedral para abrir diligencias de investigación y determinar si existen indicios racionales de delito en caso de estimarlo oportuno.

De esta forma, a raíz del incidente, la Policía Judicial inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido. De forma paralela, la Policía Científica estudiaba las causas del siniestro. Según avanzó la Policía Nacional en aquel momento, una vez que finalizara su trabajo, el atestado policial completo se remitiría a las autoridades con competencias sobre el monumento y también al juez.

Según ha podido conocer este periódico, el informe de la Policía Científica plantea la hipótesis de que el fuego fue accidental, tuvo un único foco y comenzó en la batería de una barredora eléctrica, como se ha barajado desde el principio.