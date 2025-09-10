Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

La jueza cierra la investigación de las muertes en la base militar de Cerro Muriano

La causa llegará a juicio con cuatro mandos militares procesados de los ocho investigados inicialmente

Una UVI abandona la base militar de Cerro Muriano, el 21 de diciembre de 2023.

Una UVI abandona la base militar de Cerro Muriano, el 21 de diciembre de 2023. / A. J. González

Pilar Cobos

Pilar Cobos

Córdoba

El juzgado Togado Militar Central 2 ha cerrado de forma oficial la investigación de las muertes del cabo Miguel Ángel Jiménez y el soldado Carlos León, de la Brigada Guzmán El Bueno X, ocurridas durante unas maniobras el 21 de diciembre de 2023 en la base de Cerro Muriano. En los últimos días, la coronel auditor María del Valle López, jueza de este órgano, ha dictado un auto en el que declara concluso el procedimiento sumario, lo que dará lugar a la apertura de la fase de juicio oral.

Hay que recordar que inicialmente fueron investigados ocho mandos del Ejército por su presunta relación con estos hechos. Avanzada la instrucción, el juez procesó a seis mandos y, finalmente, la causa ha sido sobreseída respecto a dos de ellos, un coronel y un sargento. Por tanto, el proceso continúa para cuatro procesados por los dos fallecimientos, que son un capitán, un teniente, un teniente coronel y un comandante.

Noticias relacionadas y más

El pasado abril, el Tribunal Militar Central ya determinó la conclusión de la instrucción, respondiendo así a la queja planteada por la Fiscalía Jurídico Militar, al entender que se habían practicado las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Después de esto, ha resuelto los recursos de apelación presentados por las defensas de los encartados contra su procesamiento. Ahora, el proceso llega a su última etapa, donde el tribunal juzgará lo ocurrido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
  2. Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
  3. La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
  4. El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
  5. Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
  6. Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
  7. Condenan al Ayuntamiento de Córdoba a indemnizar a una vecina a la que se le cayó encima una farola
  8. La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov

Monumentos y museos abiertos, visitas guiadas y espectáculos para celebrar La Noche del Patrimonio en Córdoba

Monumentos y museos abiertos, visitas guiadas y espectáculos para celebrar La Noche del Patrimonio en Córdoba

La UCO será pionera al proyectar un edificio 'passivehouse' para la ampliación de Ciencias del Trabajo

La UCO será pionera al proyectar un edificio 'passivehouse' para la ampliación de Ciencias del Trabajo

Ya hay fecha para que la estación de trenes de Córdoba estrene el nombre de Julio Anguita

Ya hay fecha para que la estación de trenes de Córdoba estrene el nombre de Julio Anguita

Los colegios de Córdoba se vuelven a llenar de vida con el inicio del curso en Infantil y Primaria

Los colegios de Córdoba se vuelven a llenar de vida con el inicio del curso en Infantil y Primaria

El informe policial confirma que el incendio de la Mezquita-Catedral fue accidental y se originó en la barredora

El informe policial confirma que el incendio de la Mezquita-Catedral fue accidental y se originó en la barredora

La jueza cierra la investigación de las muertes en la base militar de Cerro Muriano

La jueza cierra la investigación de las muertes en la base militar de Cerro Muriano

Cáritas celebra 60 años de "incansable labor" en Córdoba

Cáritas celebra 60 años de "incansable labor" en Córdoba

Iván Ruiz, trasplantado de corazón número 800 de hospital Reina Sofía: "Antes de recibir el injerto sufría muchas muertes súbitas"

Iván Ruiz, trasplantado de corazón número 800 de hospital Reina Sofía: "Antes de recibir el injerto sufría muchas muertes súbitas"
Tracking Pixel Contents