Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 10 de septiembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Presentación de 'Raíces, oleaje y mar en calma'

Presentación de 'Raíces, oleaje y mar en calma' / CÓRDOBA

Poemario

Presentación de ‘Raíces, oleaje y mar en calma’

La editorial Detorres editores presenta el poemario Raíces, oleaje y mar en calma, de María Ruiz Herruzo. Acompañarán a la autora José Antonio Fernández, poeta, y José Luis García Clavero, coordinador de Alnorte.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.

Alfonso XIII, 14.

20.00 horas.

Ópera

Representación de ‘Lo Speziale. Lío en la farmacia’

La Fundación Gala acoge la puesta es escena de esta ópera de Joseph Haydn, con libreto de Carlo Goldoni, en la que actúan Auxi Belmonte, como Grilleta; Serena Pérez, como Volpino; Marcelo Solís, como Megone y Alberto Ballesta, como Sempronio, todos ellos acompañados por la Camerata Gala.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

20.30 horas.

Exposición

‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’

Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra ‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 21.00 horas.

