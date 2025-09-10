Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 10 de septiembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Poemario
Presentación de ‘Raíces, oleaje y mar en calma’
La editorial Detorres editores presenta el poemario Raíces, oleaje y mar en calma, de María Ruiz Herruzo. Acompañarán a la autora José Antonio Fernández, poeta, y José Luis García Clavero, coordinador de Alnorte.
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 14.
20.00 horas.
Ópera
Representación de ‘Lo Speziale. Lío en la farmacia’
La Fundación Gala acoge la puesta es escena de esta ópera de Joseph Haydn, con libreto de Carlo Goldoni, en la que actúan Auxi Belmonte, como Grilleta; Serena Pérez, como Volpino; Marcelo Solís, como Megone y Alberto Ballesta, como Sempronio, todos ellos acompañados por la Camerata Gala.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
20.30 horas.
Exposición
‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’
Continúa hasta el próximo 15 de septiembre la muestra ‘Dibujos preparatorios. Paisajes y figuras’, de Francisco Escalera. Se mostrarán 26 dibujos previos a grafito y como obra final varios óleos.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años