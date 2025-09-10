Ya hay fecha para que la estación de trenes de Córdoba estrene el nombre de Julio Anguita

La estación de trenes de Córdoba estrenará su nuevo nombre en memoria de Julio Anguita el próximo 16 de septiembre. La inauguración está prevista a las 10.30 horas en la plaza de las Tres Culturas, ubicada en el exterior de la estación, y se espera que asista el presidente de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Pedro Marco de la Peña, algunos de los responsables políticos que han hecho posible esta iniciativa nacida gracias al calor popular, como el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, y la familia del político fallecido el 16 de mayo de 2020.

Precisamente, la muerte de Julio Anguita en plena pandemia limitó a un acto simbólico la despedida de su ciudad, lo que llevó al gobierno local, entonces ya dirigido por José María Bellido, proponer la rotulación de alguna avenida, calle o plaza de la capital con su nombre. Cuatro años después de su fallecimiento el Colectivo Prometo, un grupo de reflexión y debate fundado por el propio Anguita, impulsó una iniciativa popular para proponer llamar a la estación con su nombre.

Primer alcalde democrático

En febrero de aquel año, el Pleno de Córdoba respaldó formalmente la solicitud de Colectivo Prometeo con los votos a favor de todos los grupos municipales, Partido Popular, Partido Socialista y Hacemos Córdoba, es excepto Vox. En la moción aprobada, la Corporación también se comprometía a dar traslado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, para que tomasen en consideración la propuesta, con el objetivo de "hacerla efectiva y rendir así un merecido homenaje al primer alcalde democrático de Córdoba".

Julio Anguita, en la planta baja del Ayuntamiento de Córdoba, llena de gente. / CÓRDOBA

Firmas de apoyo

Colectivo Prometeo ha estado meses recogiendo firmas en apoyo de la idea en enero del 2024. De hecho, en pocas semanas lograron reunir más de 5.000 avales, una buena muestra del cariño y el respeto que los cordobeses prodigan al político cordobés y referente de la izquierda en España.

Una iniciativa del Colectivo Prometeo

El pasado mes de mayo, el Ministerio de Transportes, que lidera el socialista Óscar Puente, se comprometió con esta petición ciudadana y garantizó que en pocos meses se haría realidad. Precisamente ayer, Adif hizo público un contrato para la renovación de la cartelería de la estación y la nueva señalética que llevará la nueva nomenclatura de "Córdoba-Julio Anguita". El coste de la licitación es de 165.988,41 euros, impuestos incluidos, y el plazo para la realización de las obras es de dos meses.