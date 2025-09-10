Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de septiembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 11 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Flora Obrero González

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María Sánchez Serrano

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

