Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de septiembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 11 de septiembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Flora Obrero González
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Sánchez Serrano
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
