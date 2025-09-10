Córdoba, en el ‘top’ de las ciudades favoritas de Europa en los ‘World’s Best Awards’

¿Es Córdoba una de las ciudades más bonitas y reconocidas de Europa? Si se elevara esta pregunta a los cordobeses, seguramente muchos coincidirían en asegurar que así es. Sus cuatro Patrimonios de la Humanidad, la Mezquita-Catedral, la Judería, los Patios, el Puente Romano y su skyline, Medina Azahara, el Alcázar de los Reyes Cristianos… encabezan una lista interminable de méritos a los que se suma su historia, su clima o su gastronomía, entre otros, y que la convierten en uno de los destinos preferidos año tras año por los turistas.

Ahora son los lectores de la prestigiosa revista especializada Travel+Leisure los que han encumbrado a Córdoba como ciudad must have al incluirla en la selección de las ciudades preferidas de Europa en la encuesta ‘World’s Best Awards’, con los que la publicación lleva 30 años reconociendo a las mejores propuestas turísticas, ya sean destinos, operadores u hoteles.

Vistas del Puente Romano / A. J. González

Los méritos de Córdoba

En la categoría de ciudades europeas, los lectores han elegido quince destinos en el continente. Córdoba ocupa el puesto número 13. “Esta ciudad, situada al sur de la Península Ibérica, ofrece una amalgama de historia. Ha estado habitada en diferentes periodos por poblaciones romanas, islámicas y cristianas, y cada cultura ha dejado su huella en la arquitectura, la gastronomía y el arte cordobés. La antigua Mezquita es espectacular y merece ser visitada por todos”, escribe un lector.

Cuatro capitales españolas

En la selección están presentes cuatro capitales españolas, de las que tres son de Andalucía. Sevilla, descrita como “el hogar del flamenco” se sitúa en el segundo puesto de la clasificación como una de las ciudades europeas favoritas de los lectores. Le sigue Granada en tercer lugar, con la Alhambra y la mezcla de culturas como principal atractivo.

Turistas en la Mezquita-Catedral / A. J. GONZÁLEZ

Y en octava posición, Madrid, “ciudad de inagotables encantos”, de la que destacan una relación calidad-precio “excepcional”.

Cabe destacar que Sevilla y Granada se cuelan este año también en el listado de las ‘Ciudades Favoritas del Mundo’, en el puesto 12 y 13 respectivamente.

Las 15 mejores ciudades de Europa

La selección de Travel+Leisure, realizada a través de una encuesta entre sus lectores, arroja el siguiente listado de las ciudades preferidas por los viajeros en Europa: