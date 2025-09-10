Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iglesia católica

Cáritas celebra 60 años de "incansable labor" en Córdoba

El obispo, Jesús Fernández, agradece su labor "a todos los que forman" la entidad, a la que se dedicará una misa esta tarde-noche en la Mezquita-Catedral

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández (seg. por la der.) en un acto por el 60º aniversario de Cáritas.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández (seg. por la der.) en un acto por el 60º aniversario de Cáritas. / CÓRDOBA

Córdoba

En el día en el que se cumplen 60 años de la constitución canónica de Cáritas Diocesana de Córdoba como el "brazo solidario de la Iglesia" en la diócesis, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha dirigido un mensaje especial de felicitación y agradecimiento "a todos los que forman parte de esta institución caritativa de la Iglesia".

En una nota remitida a los medios, Cáritas explica que esta efeméride se va a celebrar con una eucaristía de acción de gracias, este miércoles por la noche, en la Mezquita-Catedral de Córdoba, a las 20.00 horas. La misa se retransmitirá en directo por el canal de YouTube del Cabildo, que puede verse en este enlace web.

Seis décadas "construyendo esperanza"

A través de un vídeo institucional, el obispo de Córdoba ha expresado su "reconocimiento a la incansable labor de Cáritas a lo largo de seis décadas", destacando su "compromiso con los más vulnerables de la sociedad y su testimonio constante de esperanza, fe y amor cristiano".

“Celebráis 60 años construyendo esperanza y tendiendo puentes para atender a los más desfavorecidos de nuestro entorno”, ha afirmado el prelado, quien ha subrayado el "papel esencial del voluntariado, los trabajadores y las comunidades parroquiales en la misión de Cáritas", a quienes ha animado a "seguir siendo puente y abrirse a la fraternidad en una sociedad que muchas veces se olvida de los más necesitados".

Un "rezo especial"

Acto seguido, el obispo Fernández ha transmitido un "rezo especial" por el "servicio y proyectos incansables para mejorar la vida de los más necesitados" que desarrolla Cáritas. Asimismo, ha manifestado que pide "al Señor que siga bendiciendo al equipo directivo y a los voluntarios, sin cuya vocación de servicio a los demás no se podría entender estos 60 años de amor en la vida de tantas personas a las que Cáritas ayuda cada día en Córdoba".

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández (i), en el 60º aniversario de Cáritas.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández (i), en el 60º aniversario de Cáritas. / CÓRDOBA

Según el obispo de Córdoba, “el trabajo de Cáritas ha estado sostenido todo este tiempo por el amor de Dios, que pone en vosotros el fermento para acercaros a quienes sufren y que puedan recuperar su dignidad como hijos amados del Señor”.

Cáritas Diocesana de Córdoba se ha consolidado como un "pilar fundamental en la acción social de la Iglesia en la provincia, acompañando cada año a miles de personas en situación de exclusión o necesidad".

En este sentido, el obispo de Córdoba ha señalado que “habéis sido luz en tiempos de oscuridad para muchos y consuelo en tiempo difíciles”, para concluir que “elevo mi oración con gratitud por todo lo vivido para que el Señor os sostenga en vuestra tarea”.

Cabe destacar que, desde sus primeros años de vida, "Cáritas Diocesana de Córdoba ha estado al lado de los más necesitados gracias a los voluntarios, siendo las Cáritas parroquiales las verdaderas protagonistas de la acción social en la diócesis y que ha tenido como objetivo prioritario la atención preferente a los más necesitados, desde el modelo de acción social de Cáritas y los principios de la doctrina social de la Iglesia".

En estas seis décadas, "laicos y sacerdotes han trabajado juntos para hacer que el corazón de Cáritas sea una realidad en nuestra diócesis. Hoy celebramos unas bodas de diamante gracias al esfuerzo, a la generosidad, y a la vida entregada de un sinfín de personas que conforman el corazón de Cáritas", finaliza la nota.

