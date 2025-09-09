Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

UGT y CCOO recorren Córdoba este miércoles en una caravana de coches para reivindicar la jornada de 37,5 horas

La marcha parte de la avenida de la Torrecilla a las 10.00 horas

La caravana reivindicativa de CCOO y UGT parte de La Torrecilla antes de insertarse en el núcleo urbano de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una caravana de coches que este miércoles por la mañana las calles de la capital, partiendo a las 10.00 horas desde la avenida de la Torrecilla con la calle Ingeniero Torroja y terminando en la rotonda de Rabanales.

Se trata de una iniciativa a nivel nacional por la que ambos sindicatos "presionarán e insistirán en la conveniencia de la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales". En la marcha participarán las secretarias generales de UGT Córdoba (Encarna Laguna) y CCOO Córdoba (Marina Borrego).

Recorrido de la caravana

La caravana de protesta, según informan ambos sindicatos en una nota de prensa, partirá de la avenida de la Torrecilla y continuará por las siguientes calles: avenida de Cádiz, puente de San Rafael, avenida del Corregidor, Vallellano, La Victoria, Ronda de los Tejares, Colón, Ollerías, Agrupación Córdoba, Carlos III, antigua Nacional IV, Quemadas y rotonda de Rabanales (frente a la entrada a la Universidad).

