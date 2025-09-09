Córdoba es la tercera provincia andaluza con una tasa de suicidio más alta, solo por detrás de Granada y Jaén. En el caso de nuestra provincia, el pasado año 2024 hubo 64 suididios de hombres y 17 de mujeres, y la tasa se eleva a 1,06 casos por cada 10.000 habitantes. Esta noticia abre el boletín vespertino de una tarde que tiene otros dos focos claros. El primero, en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el Supremo le ha impuesto una fianza de 150.000 euros. El juez del TS ha dejado en manos de la propia Fiscalía la posible suspensión de García Ortiz. El segundo foco decisivo se sitúa en Puente Genil. En concreto, en la barriada Poeta Juan Rejano, donde se ha producido un tiroteo con dos heridos, que se encuentran ingresados, fuera de peligro, en el hospital Reina Sofía.

