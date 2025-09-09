La actualidad del martes 9 de septiembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La vuelta al cole de Infantil y Primaria, las inspecciones a mascotas y la reunión de las administraciones implicadas en la obra de La Colada abren la crónica del día
Tras el puente festivo, los nervios están a flor de pie hoy en muchos hogares con los últimos preparativos para la vuelta al cole. El alumnado de infantil y Primaria vuelve mañana a las aulas en un nuevo curso marcado por la bajada de la natalidad y que comienza con el compromiso de la Junta de elevar plantillas y reducir la ratio tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. En otro orden de cosas, aunque cada vez hay menos niños el número de mascotas sí que va en aumento y también la regulación. En Córdoba se realiza más de una inspección diaria para asegurarse que todo está correcto en materia de protección animal y también de seguridad. Y por último, te contamos que mañana la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación de Córdoba re reunirán para intentar negociar el proyecto de conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de la provincia.
- El curso escolar comienza en Córdoba con el compromiso de elevar plantillas y reducir la ratio
- Córdoba registra cada día más de una inspección por mascotas
- Junta, Confederación y Diputación de Córdoba negocian mañana la obra de La Colada
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Ropa de segunda mano, una moda intergeneracional
- La jubilación de Antonio Serrano abre la carrera por el puesto de jefe de la Policía Local de Córdoba
- Rafael Luque, presidente de Asadipre: "Reclamamos para los centros públicos más profesorado de apoyo, PT, AL y PTIS"
- María Luisa Lucena, presidenta de FAPA Córdoba concertada: «Pedimos que se aprueben subvenciones para los comedores de centros concertados»
- Lucía Rodríguez, presidenta de Fampa Córdoba: "La Delegación no ha aumentado ni una sola partida para la atención a la diversidad"
- Córdoba iza la bandera de las Ciudades Patrimonio y reabre el mirador de la Puerta del Puente
- «Jamalají, jamalajá», la magia de la Velá de la Fuensanta llega a su fin
Sucesos
Provincia
- Los pueblos de Córdoba se vuelcan con las procesiones de las patronas
- El Ayuntamiento de Lucena espera que el colegio Antonio Machado albergue el nuevo comedor en el segundo trimestre del curso
Campo
- La gripe aviar se extiende por Doñana con dos nuevos focos en Hinojos y obliga a elevar el nivel de alerta
Andalucía
- Mercedes, una vecina de Sanlúcar de 47 años y con una hija: la primera víctima por violencia de género en Sevilla este 2025
Cultura
Deportes
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Un hombre de 45 años sufre heridas graves en la cabeza en un altercado en Santa Rosa
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- Macrocausa en Córdoba por un fraude a la Seguridad Social con 470 personas implicadas
- La expansión de Córdoba: estas son las zonas en las que se ubicarán las más de 30.000 viviendas previstas
- El dueño de Banagher abrirá en octubre la nueva discoteca Cariño en el Centro de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años