Tras el puente festivo, los nervios están a flor de pie hoy en muchos hogares con los últimos preparativos para la vuelta al cole. El alumnado de infantil y Primaria vuelve mañana a las aulas en un nuevo curso marcado por la bajada de la natalidad y que comienza con el compromiso de la Junta de elevar plantillas y reducir la ratio tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. En otro orden de cosas, aunque cada vez hay menos niños el número de mascotas sí que va en aumento y también la regulación. En Córdoba se realiza más de una inspección diaria para asegurarse que todo está correcto en materia de protección animal y también de seguridad. Y por último, te contamos que mañana la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación de Córdoba re reunirán para intentar negociar el proyecto de conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de la provincia.

