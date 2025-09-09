Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 9 de septiembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La vuelta al cole de Infantil y Primaria, las inspecciones a mascotas y la reunión de las administraciones implicadas en la obra de La Colada abren la crónica del día

Alumnos en un colegio de Córdoba que mañana abrirá sus puertas para recibirlos.

Alumnos en un colegio de Córdoba que mañana abrirá sus puertas para recibirlos.

Tras el puente festivo, los nervios están a flor de pie hoy en muchos hogares con los últimos preparativos para la vuelta al cole. El alumnado de infantil y Primaria vuelve mañana a las aulas en un nuevo curso marcado por la bajada de la natalidad y que comienza con el compromiso de la Junta de elevar plantillas y reducir la ratio tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. En otro orden de cosas, aunque cada vez hay menos niños el número de mascotas sí que va en aumento y también la regulación. En Córdoba se realiza más de una inspección diaria para asegurarse que todo está correcto en materia de protección animal y también de seguridad. Y por último, te contamos que mañana la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación de Córdoba re reunirán para intentar negociar el proyecto de conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el Norte de la provincia.

